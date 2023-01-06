Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları 2023 belli oldu! Derbi mücadelesi Fenerbahçe Galatasaray biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları 2023 belli oldu! İstanbul Valiliği İl Güvenlik Kurulu kararıyla karşılaşmada rakip takımın taraftarları sahaya alınmayacak. Derbi maçı bilet satışları, sadece sarı lacivertli ekibin taraftarlarına satılacak. Bu noktada ev sahibi ekibin taraftarları "Fenerbahçe Galatasaray biletleri satışa çıktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Bilet fiyatları, sarı lacivertli kulüp tarafından belirlendi. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Galatasaray bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…