Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 30.08.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 15:09

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri açıklandı!

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde Play-Off etabı son buldu. Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplara kalırken, Beşiktaş Lugano engelini geçerek Avrupa Ligi biletini aldı. Başakşehir ise Konferans Ligi'nden kura çekimine katılmaya hak kazandı. Peki, Fenerbahe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu? İşte, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri...

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri açıklandı!

36 takımın mücadele edeceği UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu sorusu gündemde. Temsilcilerimizin rakibinin belli olacağı kura çekimde heyecan dorukta.UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri belli oluyor. Peki, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri kim oldu?

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri açıklandı!

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ KİM OLDU?

Tarihte ilk kez yeni bir formatla oynanacak UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin yer aldığı torbalar da belli oldu.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri açıklandı!

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ İLE LİG AŞAMASI EŞLEŞMELERİ

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ: Slavia Prag (Deplasman), Manchester United, Lyon, Az Alkmaar (Deplasman),Union SG, Midtjylland (Deplasman), Athletic Bilbao, Twente (Deplasman)

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri açıklandı!

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ: Tottenham, Ajax (Deplasman), PAOK, AZ Alkmaar (Deplasman), Malmö (Deplasman), Dinamo Kiev, Elfsborg, RFS (Deplasman)

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın rakipleri kimler? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile lig aşaması eşleşmeleri açıklandı!

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ: Eintracht Frankfurt, Ajax (Deplasman), Maccabi Tel Aviv, Lyon (Deplasman), Malmö, Bodo/Glimt (Deplasman), Athletic Bilbao, Twente (Deplasman)

SON DAKİKA