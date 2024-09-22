FENERBAHÇE-GALATASARAY YAZAR YORUMLARI | Tartışmalı pozisyon için olay yorum! “VAR kesinlikle karışamaz”

ÖMER ÜRÜNDÜL: TADIC-DZEKO İLE BAŞARILI OLUNMAZ

G.Saray çok önemli bir deplasman derbisinde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayarak 3 puanı kazandı. Disiplinli ve hırslıydılar. İyi yardımlaşma yaptılar. Maçın ilk 15 dakikası hariç kontrol hep ellerindeydi. Takım oyunu oynadılar. Bütün futbolcular görevlerini yaptı. Ben en çok Yunus'u beğendim. Bu kadar olumlu performans göstereceğini herhalde kimse beklemiyordu. Okan Buruk tabi ki takımını başarıyla yönetti. Bu kadar oyuncu değiştirmişken, maç güvenli bir skor ile devam ederken Batshuayi'yi hiç düşünmeyişini çok yadırgadım. F.Bahçe'nin bu kadar olumsuz bir saha içi performansı göstereceğini kimse tahmin etmiyordu. Ama unutmamak lazım ki bu tip zorlu maçlarda Tadic-Dzeko ikilisiyle oynarsanız, başarılı olmanız tesadüflere kalır.