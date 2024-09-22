Giriş Tarihi: 22.09.2024 07:01
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024
07:01
FENERBAHÇE-GALATASARAY YAZAR YORUMLARI | Tartışmalı pozisyon için olay yorum! “VAR kesinlikle karışamaz”
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Kadıköy'de oynanan dev derbi mücadelesi, sarı-kırmızılı ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Rakibine kendi evinde büyük bir şok yaşatan Aslan, ligde 6'da 6 yaparak 18 puana yükseldi. SABAH Spor'un usta yazar kadrosu, dev derbiyi her yönüyle analiz etti. İşte son dakika haberinin detayları…