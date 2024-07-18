Giriş Tarihi: 18.07.2024 20:56
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
20:56
Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı CANLI İZLE ekranı!
Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde hazırlık maçından galip ayrılmak isteyen sarı lacivertli ekip tüm hazırlıklarını tamamladı. Son olarak Strasbourg karşısında gösterdiği başarılı performans ile sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe - Hull City karşılaşması Kadıköy'de gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal…