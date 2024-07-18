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Haberler Galeri Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 07:57

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde hazırlık maçından galip ayrılmak isteyen sarı lacivertli ekip tüm hazırlıklarını tamamladı. Son olarak Strasbourg karşısında gösterdiği başarılı performans ile sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. Fenerbahçe - Hull City karşılaşması Kadıköy'de gerçekleşecek. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe - Hull City karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal…

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacak. Kamp sürecinde hazırlık maçı serüvenini 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile tamamlayan sarı lacivertliler bugün Hull City karşısında son hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - HULL CİTY MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe sezonu erken açıyor. İlk resmi maçı öncesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maç programı belli oldu.

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Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak.

Mücadele TV8,5 ve Exxen üzerinden ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI!

Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da başlayan Fenerbahçe çalışmalarını tamamladı ve İstanbul'a döndü.Fenerbahçe, İsviçre ekibi Lugano ile Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda karşı karşıya gelecek. İlk maçı 23 Temmuz'da deplasmanda oynayacak sarı-lacivertliler rövanş mücadelesini ise 30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynayacak.

Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

FENERBAHÇE MAÇ PROGRAMI

  • 23 Temmuz Salı Lugano - Fenerbahçe
  • 30 Temmuz Salı Fenerbahçe - Lugano
  • 11 Ağustos Pazar Fenerbahçe - Adana Demirspor
  • 18 Ağustos Pazar Göztepe - Fenerbahçe
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