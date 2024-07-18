FENERBAHÇE HULL CİTY MAÇI CANLI İZLE EKRANI || Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Fenerbahçe ilk resmi maçını Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacak. Kamp sürecinde hazırlık maçı serüvenini 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile tamamlayan sarı lacivertliler bugün Hull City karşısında son hazırlık maçına çıkacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Hull City hazırlık maçı şifresiz mi, hangi kanalda?