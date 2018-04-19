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için turun şifresi sakin kalmak

Yarı Final rövanş karşılaşmasında bu akşam 'ı konuk edecek. Dev maç öncesinde SABAH, Fenerbahçe'nin nabzını tuttu.

Volkan DEMİR

Giriş Tarihi: 19.04.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 14:27
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için turun şifresi sakin kalmak
Fenerbahçe için turun şifresi sakin kalmak

1- Son üç deplasmanından kayıpsız dönen F.Bahçe'de moraller yerinde... Sarı-lacivertli takım ve Akhisar mağlubiyetlerinin verdiği psikolojik hasarı tamamen atlattı.

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için turun şifresi sakin kalmak
Fenerbahçe için turun şifresi sakin kalmak

2- Teknik heyet, maç toplantılarında kupanın ilk ayağında uygulanan hızlı hücum taktiğini örnek gösterdi ve Beşiktaş'ın böyle durumlarda savunmada zorlandığı, futbolculara anlatıldı.

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için turun şifresi sakin kalmak
Fenerbahçe için turun şifresi sakin kalmak

3- Aykut Kocaman, idmanlarda farklı isimleri 11'de denese de taktik çalışmaları ideal kadro üzerinden yaptı.

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için turun şifresi sakin kalmak
Fenerbahçe için turun şifresi sakin kalmak

4- İlk maçtaki 2-2'lik skor, Kocaman ve kurmaylarının stratejisinin önemli bir parçası. Bu akşam gol atmak zorunda olan taraf . F.Bahçe oluşacak boşlukları iyi değerlendirip, avantaja çevirme peşinde.

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için turun şifresi sakin kalmak
Fenerbahçe için turun şifresi sakin kalmak

5- İlk randevudaki olaylar, teknik heyetin dikkat çektiği bir başka nokta. Saha içindeki sürtüşmelerden uzak durulması, hakemle birebir diyalogdan kaçınılması konusunda futbolcular sürekli uyarıldı.

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için turun şifresi sakin kalmak
Fenerbahçe için turun şifresi sakin kalmak

6- Kocaman ve ekibi, hem kupada finale yükselme adına hem de ligde eksik kalmamak için takıma terapi uyguladı.

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için turun şifresi sakin kalmak
Fenerbahçe için turun şifresi sakin kalmak

7- Aykut hoca derbi tecrübesi nedeniyle kaledeki tercihini Volkan Demirel'den yana kullanacak.

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