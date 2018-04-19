Fenerbahçe için turun şifresi sakin kalmak

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev maç öncesinde SABAH, Fenerbahçe'nin nabzını tuttu. Volkan DEMİR 1- Son üç deplasmanından kayıpsız dönen F.Bahçe'de moraller yerinde... Sarı-lacivertli takım Beşiktaş ve Akhisar mağlubiyetlerinin verdiği psikolojik hasarı tamamen atlattı. 2- Teknik heyet, maç toplantılarında kupanın ilk ayağında uygulanan hızlı hücum taktiğini örnek gösterdi ve Beşiktaş'ın böyle durumlarda savunmada zorlandığı, futbolculara anlatıldı. 3- Aykut Kocaman, idmanlarda farklı isimleri 11'de denese de taktik çalışmaları ideal kadro üzerinden yaptı. 4- İlk maçtaki 2-2'lik skor, Kocaman ve kurmaylarının stratejisinin önemli bir parçası. Bu akşam gol atmak zorunda olan taraf Beşiktaş. F.Bahçe oluşacak boşlukları iyi değerlendirip, avantaja çevirme peşinde. 5- İlk randevudaki olaylar, teknik heyetin dikkat çektiği bir başka nokta. Saha içindeki sürtüşmelerden uzak durulması, hakemle birebir diyalogdan kaçınılması konusunda futbolcular sürekli uyarıldı. 6- Kocaman ve ekibi, hem kupada finale yükselme adına hem de ligde eksik kalmamak için takıma terapi uyguladı. 7- Aykut hoca derbi tecrübesi nedeniyle kaledeki tercihini Volkan Demirel'den yana kullanacak.