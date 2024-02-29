Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
07:11
Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan son şampiyon Fenerbahçe, çeyrek finalde kupaya veda etti. Oynanan gergin karşılaşmanın ardından özellikle de İsmail Kartal eleştirilerin hedefi haline geldi. SABAH Spor yazarlar Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorusuna çok çarpıcı yanıtlar vererek Fenerbahçe ve İsmail Kartal hakkında çok çarpıcı yanıtlar verdi.