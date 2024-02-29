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Haberler Galeri Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"
Giriş Tarihi: 29.02.2024 07:11 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 07:11

Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan son şampiyon Fenerbahçe, çeyrek finalde kupaya veda etti. Oynanan gergin karşılaşmanın ardından özellikle de İsmail Kartal eleştirilerin hedefi haline geldi. SABAH Spor yazarlar Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorusuna çok çarpıcı yanıtlar vererek Fenerbahçe ve İsmail Kartal hakkında çok çarpıcı yanıtlar verdi.

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Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! Ankara’daki veda bunun bedeli

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! Ankara’daki veda bunun bedeli

SABAH Spor yazarlar Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorusuna çok çarpıcı yanıtlar vererek Fenerbahçe ve İsmail Kartal hakkında çok çarpıcı yanıtlar verdi.

Murat Özbostan: Fenerbahçe, Ankaragücü'ne yenilip kupadan elenirken "Gelecek için S.O.S" veriyor yorumları da yapılmaya başladı, katılır mısınız?

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Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! Ankara’daki veda bunun bedeli

GÜRCAN BİLGİÇ: BU TAKIMIN KONTAK ANAHTARI FRED

Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısına çıktığı takım, oynadığı oyun 'Turu geçeceğim' inadına sahip değildi. Belli ki İsmail Kartal, şampiyonluğu ön planda tutuyor, oyuncularını lige tutuyor, konsantrasyonunu bu yönde oluşturuyor.

Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! Ankara’daki veda bunun bedeli

Şunu düşünün; tur iddiası olan bir takım, Ankaragücü deplasmanında 7 rotasyon yapar mı? Kulübede iki sol beki varken sağ bekini solda (Osayi) oynatır mı?

Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! Ankara’daki veda bunun bedeli

Belli ki bu karşılaşmayı birçok oyuncu için bir test olarak görmüşler, kalan maçlarda ne kadar güveneceklerini anlamak adına sahaya sürmüşler. 'Elersek iyi olur, elenirsek sorun olmaz' şeklinde bir bakış açısı vardı. Fenerbahçe'nin güçlü bir oyunu ve iyi oyuncuları var ancak Fred'i yok. Bu takımın kontak anahtarı Fred…

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