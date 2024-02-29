Fenerbahçe ve İsmail Kartal için olay sözler! "Ankara'daki veda bunun bedeli"

Belli ki bu karşılaşmayı birçok oyuncu için bir test olarak görmüşler, kalan maçlarda ne kadar güveneceklerini anlamak adına sahaya sürmüşler. 'Elersek iyi olur, elenirsek sorun olmaz' şeklinde bir bakış açısı vardı. Fenerbahçe'nin güçlü bir oyunu ve iyi oyuncuları var ancak Fred'i yok. Bu takımın kontak anahtarı Fred…