Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertli takım devre arası transfer döneminde Fransa Ligue 1 devi Paris Saint Germain'den ayrılan Jesé Rodríguez'i kadrosuna katmayı planlıyor. Hücuma yönelik neredeyse her bölgede oynayabilen İspanyol futbolcunun, teknik direktör Erol Bulut'un elini çok rahatlatacağı düşünülüyor. Ancak Real Madrid'de oynadığı dönemde Cristiano Ronaldo'nun veliahtı olarak gösterilen Jese Rodriguez, bekleneni veremedi ve PSG'nin yolunu tuttu. PSG'de de tutunamayan Jese'nin istikrarsız görüntüsünün yanı sıra özel hayatı da sarı lacivertli takımı korkutuyor.