Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncunun özel hayatı korkutuyor! Sevgilisini arkadaşıyla aldatmış...

Real Madrid, Las Palmas, Real Betis ve Stoke City gibi takımlarda forma giyen ve son olarak Fransız ekibi Paris Saint Germain ile yollarını ayıran İspanyol futbolcu Jese Rodriguez, Süper Lig'den Fenerbahçe'nin gündeminde. Yeteneği ve birçok pozisyonda görev almasıyla Kanarya'nın iştahını kabartan Jese'nin problemi ise istikrarsız olması ve çalkantalı özel hayatı. İşte Jese Rodriguez'in skandalları...