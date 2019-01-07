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" ile anlaştım"

'dan , 'tan ise 'ın peşinde olan , bu transferleri bitirmeye çok yaklaştı.

Giriş Tarihi: 07.01.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 11:05
Fenerbahçe ile anlaştım

, Sadık Çiftpınar'ın ardından transferde rotayı Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'a çevirirken, iki futbolcuyla da anlaşma sağladı, işi beklemeye aldı.

Fenerbahçe ile anlaştım

ve 'ın kadro dışı bıraktığı futbolcuların kadroda düşünülmemesi büyük bir avantaj olarak değerlendirilirken, iki kulübün de yüksek maliyet nedeniyle oyunculardan kurtulmak istemesi, sarı-lacivertlilerin işini kolaylaştırıyor.

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Fenerbahçe ile anlaştım

Serdar Aziz yıllık 2 milyon euro garanti para alırken, lig ve Avrupa'daki her galibiyete 15, beraberliğe de 5 bin euro prim kazanıyor.

Fenerbahçe ile anlaştım

Tolgay da siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1.6 milyon euro kazanıyor.

Fenerbahçe ile anlaştım

Futbolcuların yüksek maaşları Finansal Fair Play kıskacındaki iki kulüp için oldukça yüksek olması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim transfer için acele etmiyor.

Fenerbahçe ile anlaştım

Bu iki ismi er ya da geç bonservissiz, takas ya da çok düşük bir miktara transfer edeceğini öngören Fenerbahçe, iki futbolcuyla anlaşma sağlayarak büyük bir kozu eline aldı.

Fenerbahçe ile anlaştım

Oyuncular artık kulüplerin anlaşmasını bekleyecek.

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