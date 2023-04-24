Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 11:56

Canlı Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Lig 31. Hafta karşılaşması Fenerbahçe İstanbulspor maçı için heyecan dorukta. Liderin hemen arkasında duran sarı lacivertliler her karşılaşmada liderlik mücadelesi veriyor. Ülker Stadyumu'nda İstanbullu ekip ile karşı karşıya gelecek Jesus'un ekibi hazırlandı. Fenerbahçe İstanbulspor hangi kanalda sorusu maçın canlı yayın kanalı için araştırılmaya başladı. Taraftarlar sorgulamalara hız kazandırdı. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, muhtemel 11'ler…