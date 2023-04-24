Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Canlı Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 24.04.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 11:56

Canlı Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Lig 31. Hafta karşılaşması Fenerbahçe İstanbulspor maçı için heyecan dorukta. Liderin hemen arkasında duran sarı lacivertliler her karşılaşmada liderlik mücadelesi veriyor. Ülker Stadyumu'nda İstanbullu ekip ile karşı karşıya gelecek Jesus'un ekibi hazırlandı. Fenerbahçe İstanbulspor hangi kanalda sorusu maçın canlı yayın kanalı için araştırılmaya başladı. Taraftarlar sorgulamalara hız kazandırdı. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, muhtemel 11'ler…

Canlı Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe İstanbulspor canlı maç izle ekranı araştırılmaya başladı. Liderle arasında 7 puan fark bulunan sarı lacivertiler şampiyonluk için bir şans elde etmeye çalışıyor. Öte yandan arkasında yer alan Beşiktaş ise farkı kapatmış durumda. Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, bugün mü soruları yanıt aramaya başladı. Süper Lig 31. Haftada heyecan dorukta. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor hangi kanalda? İşte, muhtemel 11 bilgisi…

Canlı Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig 31. haftada gerçekleşecek mücadele bugün oynanacak. 24 Nisan Pazartesi tarihli maç saat 20.00'de başlayacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Canlı Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

Maçın canlı yayını diğer Süper Lig maçlarında olduğu gibi beIN Sports ekranlarında yer alacak.

Canlı Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Pedro, Valencia


İstanbulspor: Alp, Oğuzhan, Ertuğrul, Deli, Duhan, Lokilo, Rroca, Mehremic, Kerem, Eze, Jetmir.

Canlı Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler

JORGE JESUS'TAN TAKIMA KRİTİK UYARI!

Portekizli teknik adam Jorge Jesus, İstanbulspor maçı öncesinde takıma sert bir uyarı yaptı. Ezeli rakip Galatasaray'ın Karagümrük maçında 2 puan kaybetmesi sarı lacivertlileri harekete geçirdi.

Ankaragücü'nü 90+6'da, Başakşehir'i ise 90+3'te deviren Fenerbahçe, artık işi daha sıkı tutmak istiyor. Oyuncularına son uyarılarını yapan teknik direktör Jorge Jesus'un da "Sürekli son dakika golleri atamayız. Bu kez işi erken bitirin" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA