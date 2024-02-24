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Haberler Galeri FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE ekranı: beIN SPORTS 1 FB Kasımpaşa maçı canlı yayın izle!
Giriş Tarihi: 24.02.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 15:28

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE ekranı: beIN SPORTS 1 FB Kasımpaşa maçı canlı yayın izle!

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle araştırması son dakika yapılıyor. Trendyol Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Kasımpaşa Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçı Cihan Aydın yönetecekken, maç 19.00'da oynanacak. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın BeinSports 1 olarak belirlendi. 67 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada kendine yer bulan İsmail Kartal'ın öğrencileri liderlik koltuğuna oturmak için mücadele edecek. İşte, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı!

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE ekranı: beIN SPORTS 1 FB Kasımpaşa maçı canlı yayın izle!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçları ile devam ediyor. Bu akşam Fenerbahçe ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri zirve mücadelesinde Galatasary'ın elinden birinciliği almak istiyor. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle araştırmaları başladı. FB maçı canlı yayın olarak beIN SPORTS 1 ekranında izlenecek. İşte, beIN SPORTS 1 canlı izle ekranı ile Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın izle ekranı…

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE ekranı: beIN SPORTS 1 FB Kasımpaşa maçı canlı yayın izle!

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 27'nci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk edecek. 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.

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FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE ekranı: beIN SPORTS 1 FB Kasımpaşa maçı canlı yayın izle!

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE ekranı: beIN SPORTS 1 FB Kasımpaşa maçı canlı yayın izle!

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://beinsports.com.tr/

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE ekranı: beIN SPORTS 1 FB Kasımpaşa maçı canlı yayın izle!

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko

KASIMPAŞA: Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Gökhan, Fall, Harjadinovic, Aytaç, Oğulcan, Da Costa

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