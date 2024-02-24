FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE ekranı: beIN SPORTS 1 FB Kasımpaşa maçı canlı yayın izle!

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle araştırması son dakika yapılıyor. Trendyol Süper Lig 27'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ve Kasımpaşa Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçı Cihan Aydın yönetecekken, maç 19.00'da oynanacak. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı yayın BeinSports 1 olarak belirlendi. 67 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada kendine yer bulan İsmail Kartal'ın öğrencileri liderlik koltuğuna oturmak için mücadele edecek. İşte, Fenerbahçe Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı!