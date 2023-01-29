Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Süper Lig'in 21. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Kasımpaşa yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk sırasındaki Galatasaray'ın puan farkını daha fazla açmasını istemeyen Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler İstanbul Kadıköy Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleye mutlak galibiyet için çıkıyor. İki İstanbul ekibinin karşılaşmasını beIN Sports 1 ekranları üzerinden izlemek isteyenler "Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri.