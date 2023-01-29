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Haberler Galeri Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 29.01.2023 19:10 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 19:10

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Süper Lig'in 21. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Kasımpaşa yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Ligin ilk sırasındaki Galatasaray'ın puan farkını daha fazla açmasını istemeyen Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertliler İstanbul Kadıköy Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleye mutlak galibiyet için çıkıyor. İki İstanbul ekibinin karşılaşmasını beIN Sports 1 ekranları üzerinden izlemek isteyenler "Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. İşte Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izle linki ve ilk 11 bilgileri.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

Fenerbahçe, Süper Lig 21. Hafta maçında Kasımpaşa'yı sahasında ağırlıyor. Jorge Jesus yönetiminde çıktığı son 5 maçta tek mağlubiyet alan ve 2. sırada bulunan Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında hata yapmamak ve 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı yayında izlemek isteyenler yoğun olarak "Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı canlı yayın linki ve ilk 11 detayları şöyle;

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Batshuayi.

Kasımpaşa XI: Erdem, Donk, Graovac, Tirpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

Kritik mücadele 29 Ocak 2023 Pazar günü oynanacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı saat 19:00'da başlayacak.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı CANLI İZLE! Süper Lig Fenerbahçe Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 canlı yayın izle

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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