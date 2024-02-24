Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve maça dair detaylar
Giriş Tarihi: 24.02.2024 13:36 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 13:40

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve maça dair detaylar

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig 27. haftasında sarı-lacivertliler Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 67 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada kendine yer bulan İsmail Kartal'ın öğrencileri liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Cihan Aydın'ın yönetiminde oynanacak mücadelede oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa kazanmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve maça dair detaylar.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler ve maça dair detaylar

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı.Evinde ağırladığı misafiri ile daha önce 83 kız karşı karşıya gelen temsilcimiz bu karşılaşmalardan 71 galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı yenip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler ve maça dair detaylar

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 27'nci Hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk edecek. 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler ve maça dair detaylar

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kasımpaşa maçı Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler ve maça dair detaylar

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Krunic, İrfan Can, Szymanski, Tadic ve Dzeko

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler ve maça dair detaylar

KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'İ

Ali Emre, Winck, Omeruo, Porozo, Yasin, Gökhan, Fall, Harjadinovic, Aytaç, Oğulcan, Da Costa

SON DAKİKA