Giriş Tarihi: 24.02.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
13:40
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve maça dair detaylar
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı araştırmaları başladı. Trendyol Süper Lig 27. haftasında sarı-lacivertliler Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 67 puanla Galatasaray'ın ardından ikinci sırada kendine yer bulan İsmail Kartal'ın öğrencileri liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Cihan Aydın'ın yönetiminde oynanacak mücadelede oynadığı son 5 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Kasımpaşa kazanmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler ve maça dair detaylar.