Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, muhtemel 11’ler ve maça dair detaylar

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı.Evinde ağırladığı misafiri ile daha önce 83 kız karşı karşıya gelen temsilcimiz bu karşılaşmalardan 71 galibiyet ile ayrıldı. Fenerbahçe, taraftarı önünde Kasımpaşa'yı yenip maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yanıtı.