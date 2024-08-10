Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı

Fenerbahçe - Lille rövanş maçı tarihi için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında rakip takımı ağırlıyor. Süper Lig ile birlikte devler liginde de eleme aşamasında mücadele eden Kanarya, Lille karşısında 2 farklı skor elde etmeye çalışacak. Peki; Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?