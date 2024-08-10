Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı

Giriş Tarihi: 10.08.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
20:17
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Lille'yi ağırlıyor. İlk maçı 2-1 kazanan karşı takım avantajı yakaladı. Kendi evinde rövanşa çıkacak Jose Mourinho'lu sarı lacivertliler devler ligine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe - Lille rövanş maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Temsilcimiz rakibini farklı geçmeye çalışacak. Peki; Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?