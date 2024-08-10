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Haberler Galeri Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı
Giriş Tarihi: 10.08.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 20:17

Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Lille'yi ağırlıyor. İlk maçı 2-1 kazanan karşı takım avantajı yakaladı. Kendi evinde rövanşa çıkacak Jose Mourinho'lu sarı lacivertliler devler ligine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Fenerbahçe - Lille rövanş maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. Temsilcimiz rakibini farklı geçmeye çalışacak. Peki; Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı

Fenerbahçe - Lille rövanş maçı tarihi için geri sayım başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında rakip takımı ağırlıyor. Süper Lig ile birlikte devler liginde de eleme aşamasında mücadele eden Kanarya, Lille karşısında 2 farklı skor elde etmeye çalışacak. Peki; Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı

FENERBAHÇE - LİLLE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Lille ile bir kez daha karşılaşacak. Fenerbahçe Lille karşılaşması 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

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Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı

FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda başlayacak maçın yeniden Exxen ekranlarında yayımlanması bekleniyor.

Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao; İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe rövanş maçı
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