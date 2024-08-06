Giriş Tarihi: 06.08.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
23:55
Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı tarihi
Lille Fenerbahçe karşılaşması ardından gözler rövanşa çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında oynanacak Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları taraftarların gündemindeki yerini aldı. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı-Lacivertliler devlet ligine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kanarya, turu geçerse play-offlara gidecek. İşte, Fenerbahçe rövanş maçı tarihi...