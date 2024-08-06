Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

Fenerbahçe Lille rövanş maçı tarihi için geri sayım başladı. İlk karşılaşma ardından rövanşı hedefleyen takımda hazırlıklar sürüyor. Taraftarlar avantajı kapmak istersen Fenerbahçe nasıl tur atlar sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?