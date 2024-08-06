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Haberler Galeri Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı tarihi
Giriş Tarihi: 06.08.2024 23:24 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:55

Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

Lille Fenerbahçe karşılaşması ardından gözler rövanşa çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında oynanacak Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları taraftarların gündemindeki yerini aldı. Jose Mourinho yönetimindeki Sarı-Lacivertliler devlet ligine bir adım daha yaklaşmak istiyor. Kanarya, turu geçerse play-offlara gidecek. İşte, Fenerbahçe rövanş maçı tarihi...

Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

Fenerbahçe Lille rövanş maçı tarihi için geri sayım başladı. İlk karşılaşma ardından rövanşı hedefleyen takımda hazırlıklar sürüyor. Taraftarlar avantajı kapmak istersen Fenerbahçe nasıl tur atlar sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

FENERBAHÇE - LİLLE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Lille ile bir kez daha karşılaşacak. Fenerbahçe Lille karşılaşması 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

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Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

20.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda başlayacak maçın yeniden Exxen ekranlarında yayımlanması bekleniyor.

Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao; İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.

Fenerbahçe Lille rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe rövanş maçı tarihi

FRED LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Lugano maçının ilk yarısında sakatlanarak kenara gelen Fred'in sakatlığı merak ediliyordu.

Teknik Direktör Jose Mourinho, Fred hakkında "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" ifadelerini kullandı.

İlk maçta yer almayan Fred'in rövanşa yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.

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