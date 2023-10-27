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Giriş Tarihi: 27.10.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 07:10

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA canlı izlenecek, şifresiz mi? Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın ekranı için araştırmalar başladı. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden sarı lacivertli temsilcimiz, H Grubu 3. Hafta maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek. Grupta 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorusuna yanıt arıyor. FB maçı canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki; UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler!

Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın kanalı için arama motorları çalıştırılıyor. UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu üçüncü maçında evinde Bulgar ekibi Ludogorets'ı ağırlayacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakibini yenmesi durumunda grup liderliği yolunda büyük avantaja sahip olacak. Ülker Stadı'nda oynanacak zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise araştırmalarına başladı. Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. FB Avrupa maçı ilk 11'leri ve saati için araştırmalar hız kazandı. Peki; UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte yanıtı…

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler!

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Ludogorets maçı, 26 Ekim 2023 Perşembe günü yani bu akşam Ülker Stadı'nda oynanacak.

Saat 19.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

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Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler!

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Ludogorets maçı, Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Miguel Angel Ortiz Arias.

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler!

İŞTE FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Zajc, Fred, Tadic, Kent, Batshuayi.

LUDOGORETS: Sluga, Witry, Sonko-Sundberg, Verdon, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Rwan Seco.

Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta? İşte ilk 11’ler!

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr

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