Giriş Tarihi: 27.10.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 07:10

FENERBAHÇE LUDOGORETS MAÇI HANGİ KANALDA canlı izlenecek, şifresiz mi? Konferans Ligi Fenerbahçe Ludogorets maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Ludogorets maçı canlı yayın ekranı için araştırmalar başladı. UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden sarı lacivertli temsilcimiz, H Grubu 3. Hafta maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i konuk edecek. Grupta 6 puanla lider durumda bulunan İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Fenerbahçe Ludogorets maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorusuna yanıt arıyor. FB maçı canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki; UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Avrupa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…