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Giriş Tarihi: 23.01.2025 13:36 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 13:36

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi maç gününde Fenerbahçe, Fransız ekibi Lyon'u konuk edecek. Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertli ekip İtalyan hakem Simone Sozza yönetiminde mücadele edecek. Fenerbahçe, ilk 8'e kalmak ve direkt olarak son 16 turuna gitmek istiyor. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Lyon karşılaşması yaşanacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de taraftarının önünde Lyon'u yenmek ve grupları ilk 8'de tamamlama şansını yakalamak istiyor. Peki, Fenerbahçe Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maçın detayları...

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe, Lyon'u konuk edecek. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE GRUBU İLK 8'DE NASIL TAMAMLAR?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni ilk 8'de tamamlaması için ihtimaller sürüyor. Fenerbahçe, Lyon ve Midtjylland'ın mağlup etse dahi direkt üst tura çıkamayabilir.

Fenerbahçe'nin rakiplerinin alacağı sonuçlar burada önemli. Eğer Fenerbahçe ilk yarışı 8 sırada yarışı tamamlayamazsa play-off'a kalacak ve ekstradan 2 maç oynayacak.

Play-off maçları 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE 21. SIRADA

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.

4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor.

Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

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