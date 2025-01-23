Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE GRUBU İLK 8'DE NASIL TAMAMLAR?

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ni ilk 8'de tamamlaması için ihtimaller sürüyor. Fenerbahçe, Lyon ve Midtjylland'ın mağlup etse dahi direkt üst tura çıkamayabilir.

Fenerbahçe'nin rakiplerinin alacağı sonuçlar burada önemli. Eğer Fenerbahçe ilk yarışı 8 sırada yarışı tamamlayamazsa play-off'a kalacak ve ekstradan 2 maç oynayacak.

Play-off maçları 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak.