Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı?

Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için heyecan dorukta. Avrupa kupaları tarihinde Lyon ile dört kez karşı karşıya gelen temsilcimiz, bu mücadelede rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Fenerbahçe, bu kritik maçta taraftar desteğiyle sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?