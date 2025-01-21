Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:11
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
15:11
Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Turnuvanın 7. haftasında Fransız temsilcisi Lyon'u evinde konuk edecek olan sarı-lacivertliler, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak 8 puanla bulunduğu 21. sıradaki yerini güçlendirmek ve play-off aşamasını garantilemek istiyor. Peki; Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...