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Haberler Galeri Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı?
Giriş Tarihi: 21.01.2025 15:11 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 15:11

Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Turnuvanın 7. haftasında Fransız temsilcisi Lyon'u evinde konuk edecek olan sarı-lacivertliler, kritik maçtan galibiyetle ayrılarak 8 puanla bulunduğu 21. sıradaki yerini güçlendirmek ve play-off aşamasını garantilemek istiyor. Peki; Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı?

Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi karşılaşması için heyecan dorukta. Avrupa kupaları tarihinde Lyon ile dört kez karşı karşıya gelen temsilcimiz, bu mücadelede rakibi karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Fenerbahçe, bu kritik maçta taraftar desteğiyle sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı?

FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe - Lyon maçı 23 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

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Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı?

FENERBAHÇE-LYON MAÇI HNAGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI


23 Ocak Perşembe
20.45 Fenerbahçe - Lyon

30 Ocak Perşembe
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe

Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB Avrupa Ligi maçı şifresiz kanalda mı?
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