Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede gerçekleşecek? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ayın kaçında?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde rakipleri belli oldu. Sarı lacivertlilerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin mücadele edeceği rakipleri belli olurken, gözler ilk maç tarihine çevrildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçı nerede oynanacak?