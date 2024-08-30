Giriş Tarihi: 30.08.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 30.08.2024
17:02
Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede gerçekleşecek? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ayın kaçında?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin ilk karşılaşması belli oldu. Kura çekiminde sonuçların açıklanmasıyla birlikte sarı lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği takımlar belli oldu. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte, detaylar...