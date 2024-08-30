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Haberler Galeri Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede gerçekleşecek? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ayın kaçında?
Giriş Tarihi: 30.08.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 17:02

Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede gerçekleşecek? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ayın kaçında?

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'nin ilk karşılaşması belli oldu. Kura çekiminde sonuçların açıklanmasıyla birlikte sarı lacivertli ekibin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği takımlar belli oldu. Peki, Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede yapılacak? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte, detaylar...

Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede gerçekleşecek? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ayın kaçında?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde rakipleri belli oldu. Sarı lacivertlilerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin mücadele edeceği rakipleri belli olurken, gözler ilk maç tarihine çevrildi. Peki, UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Manchester United maçı nerede oynanacak?

Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede gerçekleşecek? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ayın kaçında?

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ BUGÜN GERÇEKLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi 2024-2025 sezonu grup kura çekimi tarihleri belli oldu.

Buna göre; Avrupa Ligi kura çekimi 30 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'da gerçekleşti. Kura çekimi UEFA'nın resmi sitesinden canlı yayınlandı.

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Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede gerçekleşecek? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ayın kaçında?

Fenerbahçe'nin rakipleri

-Slavia Prag (D)

-Manchester United (E)

-Lyon (E)

-AZ (D)

-Union SG (E)

- Midtjylland (D)

- Athletic (E)

- Twente (D)

Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede gerçekleşecek? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ayın kaçında?

FENERBAHÇE MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN?

2024-2025 UEFA Avrupa Ligi lig aşaması, 25 Eylül 2024'te başlayıp 30 Ocak 2025'te sona erecek.

Fenerbahçe Manchester United maçı ne zaman, nerede gerçekleşecek? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı ayın kaçında?
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