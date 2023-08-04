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Haberler Galeri Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 22:01 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 22:02

Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı sorusu gündemdeki yerini alıyor. Sarı kanarya UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesinde Moldova temsilcisi Zimbru'yu 9 – 0'lık sonuçla geçerken, 3'üncü tura adını yazdırmayı başardı. Sarı lacivertli ekip kombineleri 38 binden 25 bine indirirken, kara borsanın önüne geçmek istiyor. Bu noktada Fenerbahçe Maribor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu yanıt arıyor. 10 Ağustosta oynanacak maç, Kadıköy'de oynanacak. İşte ? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ve tarihi hakkında detaylar

Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Maribor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, fiyatlar ne kadar soruları gündemdeki yerini sporseverler tarafından almış durumda. 10 Ağustos saat 20.00'da Kadıköy'de oynayacak. Kombine biletlerine azalmaya giden Fenerbahçe, taraftar çeşitliliğini arttırmak istiyor.

Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE- MARIBOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Maribor eşleşmesinde ilk maç 10 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'da İstanbul'da, rövanş maçı ise 17 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

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Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Henüz karşılaşmanın saati ve yayın kanalı belli olmadı. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ne kadar?

KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

10/11 Ağustos 2023 tarihinde 3. tur maçları oynanmaya başlanacak. Rövanş mücadeleleri 17/18 Ağustos 2023'te oynanacak.

Play-off maç tarihleri henüz yayınlanmış değil.

Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE KOMBİNE BİLET SAYISINI DÜŞÜRDÜ

Sarı-Lacivertliler, hem karaborsanın önüne geçmek hem de daha fazla taraftarın maç günü biletleriyle takıma ulaşmasını sağlamak için bu sezon 25 bin kombineyi satışa çıkarmıştı. Zaten yüksek olan talebe karşılık bir de kombine sayısı düşünce, sezonluk biletler kısa sürede tamamen tükendi.

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