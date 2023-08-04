Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ne kadar?

FENERBAHÇE KOMBİNE BİLET SAYISINI DÜŞÜRDÜ

Sarı-Lacivertliler, hem karaborsanın önüne geçmek hem de daha fazla taraftarın maç günü biletleriyle takıma ulaşmasını sağlamak için bu sezon 25 bin kombineyi satışa çıkarmıştı. Zaten yüksek olan talebe karşılık bir de kombine sayısı düşünce, sezonluk biletler kısa sürede tamamen tükendi.