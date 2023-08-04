Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ne kadar?

Fenerbahçe Maribor maçı biletleri satışa çıktı mı sorusu gündemdeki yerini alıyor. Sarı kanarya UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu mücadelesinde Moldova temsilcisi Zimbru'yu 9 – 0'lık sonuçla geçerken, 3'üncü tura adını yazdırmayı başardı. Sarı lacivertli ekip kombineleri 38 binden 25 bine indirirken, kara borsanın önüne geçmek istiyor. Bu noktada Fenerbahçe Maribor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu yanıt arıyor. 10 Ağustosta oynanacak maç, Kadıköy'de oynanacak. İşte ? Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ve tarihi hakkında detaylar