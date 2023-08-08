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Haberler Galeri Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.08.2023 22:49 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 22:49

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Maribor maçı canlı izle kanalı, tarihi ve saati araştırılıyor. UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu için hazırlıklarını tamamalayan Fenerbahçe'nin play-off rakipleri ile gündemdeki yerini aldı. NK Maribor karşısında mücadele edecek sarı lacivertliler iddiasını korumayı hedefliyor. Karşılaşmayı naklen takip etmek isteyenler Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda, şifresiz mi sorularına yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, muhtemel 11'ler ve karşılaşmaya dair merak edilenler…

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Maribor maçı için geri sayım başladı. UEFA Konferans Ligi elemeleri kapsamında Fenerbahçe, turu geçmek için Slovenyalı ekip NK Maribor karşısında mücadele edecek. Turu geçmesi halinde play-offlara gidecek ekip transferleri ile de gündemde. Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak soruları yanıt aramaya başladı. İlk maçı kendi seyircisi karşısında evinde oynayacak Kanarya, hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu kapsamında NK Maribor karşısında. İşte, Fenerbahçe Maribor maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı hakkında tüm merak edilenler...

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Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Maribor eşleşmesinde ilk maç 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da İstanbul'da, rövanş maçı ise 17 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın S Sport Plus ekranından takip edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta?

KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

10/11 Ağustos 2023 tarihinde 3. tur maçları oynanmaya başlanacak. Rövanş mücadeleleri 17/18 Ağustos 2023'te oynanacak.

Play-off ilk maç tarihleri 24/25 Ağustos tarihinde oynanacak. Maç ve saat değişimleri, duruma göre olabilir.

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