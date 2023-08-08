Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Maribor maçı için geri sayım başladı. UEFA Konferans Ligi elemeleri kapsamında Fenerbahçe, turu geçmek için Slovenyalı ekip NK Maribor karşısında mücadele edecek. Turu geçmesi halinde play-offlara gidecek ekip transferleri ile de gündemde. Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak soruları yanıt aramaya başladı. İlk maçı kendi seyircisi karşısında evinde oynayacak Kanarya, hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe maçı hakkında merak edilenler...