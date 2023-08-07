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Haberler Galeri Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 07.08.2023 22:29 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 22:29

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe Maribor maçı UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak. Play-off rakipleri de belli olan Fenerbahçe, turu geçmek için Slovenyalı ekip NK Maribor karşısında mücadele edecek. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. ''Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak'' soruları yanıt aramaya başladı. İlk maçı evinde oynayacak Kanarya, hazırlıklarını tamamladı. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel ilk 11'ler…

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe Maribor maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek. 3. eleme turunu geçmesi halinde play-offlara çıkacak Fenerbahçe'nin elemelerdeki iddiası dikkat çekiyor. FB, 3. turda NK Maribor karşısında mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyenler Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Canlı maç izle şifresiz olarak araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte, muhtemel 11 ile karşılaşmaya dair tüm merak edilenler…

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu kapsamında NK Maribor karşısında. İşte, Fenerbahçe Maribor maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı hakkında tüm merak edilenler...

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Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Maribor eşleşmesinde ilk maç 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da İstanbul'da, rövanş maçı ise 17 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak.

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın S Sport Plus ekranından takip edilmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

KONFERANS LİGİ FİKSTÜRÜ

10/11 Ağustos 2023 tarihinde 3. tur maçları oynanmaya başlanacak. Rövanş mücadeleleri 17/18 Ağustos 2023'te oynanacak.

Play-off ilk maç tarihleri 24/25 Ağustos tarihinde oynanacak. Maç ve saat değişimleri, duruma göre olabilir.

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