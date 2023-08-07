Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe Maribor maçı UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak. Play-off rakipleri de belli olan Fenerbahçe, turu geçmek için Slovenyalı ekip NK Maribor karşısında mücadele edecek. Heyecanlı karşılaşma için nefesler tutuldu. ''Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak'' soruları yanıt aramaya başladı. İlk maçı evinde oynayacak Kanarya, hazırlıklarını tamamladı. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Fenerbahçe UEFA maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel ilk 11'ler…