Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille rövanşında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde play-off’a nasıl kalır?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin tur atlaması için evinde oynanacak mücadeleyi en az 2 farklı geçmesi gerekiyor. Tek farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek. Bu sürede de sonuca varılmazsa kazananı penaltı atışları belirleyecek.

Lille ise her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda play-off biletini kapacak.