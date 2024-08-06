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Haberler Galeri Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille rövanşında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a nasıl kalır?
Giriş Tarihi: 06.08.2024 23:52 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 23:57

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille rövanşında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a nasıl kalır?

Fenerbahçe Lille deplasmanında 3. eleme turunda 2-1 mağlup oldu. Alınan sonucun arından gözler 13 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçına çevrildi. Taraftarlar Fenerbahçe nasıl tur atlar sorusuna yanıt arıyor. Jose Mourinho yönetimindeki ekip devler liginde bir adım daha ilerleyerek play-off karşılaşmalarına kalmak istiyor. Peki; Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a nasıl kalır? İşte, detaylar...

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille rövanşında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde play-off’a nasıl kalır?

Fenerbahçe nasıl tur atlar sorusunda seçenekler değerlendiriliyor. Lille karşısında play-off mücadelesi veren Kanarya, avantajı karşı takıma kaptırdı. 2-1 biten maçta tek farkla geriye düşen Fenerbahçe'nin nasıl tur atlayacağı merak konusu oldu. Peki; Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a nasıl kalır?

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille rövanşında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde play-off’a nasıl kalır?

FENERBAHÇE - LİLLE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Lille ile bir kez daha karşılaşacak. Fenerbahçe Lille karşılaşması 13 Ağustos Salı günü oynanacak.

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Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille rövanşında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde play-off’a nasıl kalır?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin tur atlaması için evinde oynanacak mücadeleyi en az 2 farklı geçmesi gerekiyor. Tek farklı galibiyet durumunda maç uzatmalara gidecek. Bu sürede de sonuca varılmazsa kazananı penaltı atışları belirleyecek.

Lille ise her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda play-off biletini kapacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille rövanşında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde play-off’a nasıl kalır?

FRED LİLLE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Lugano maçının ilk yarısında sakatlanarak kenara gelen Fred'in sakatlığı merak ediliyordu.

Teknik Direktör Jose Mourinho, Fred hakkında "Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bilmiyorum ama tahminimce önümüzdeki tur olmayacak" ifadelerini kullandı.

İlk maçta yer almayan Fred'in rövanşa yetişip yetişmeyeceği merak ediliyor.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille rövanşında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde play-off’a nasıl kalır?

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin; Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao; İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın; Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin.

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