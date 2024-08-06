Giriş Tarihi: 06.08.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
23:57
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Lille rövanşında Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a nasıl kalır?
Fenerbahçe Lille deplasmanında 3. eleme turunda 2-1 mağlup oldu. Alınan sonucun arından gözler 13 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçına çevrildi. Taraftarlar Fenerbahçe nasıl tur atlar sorusuna yanıt arıyor. Jose Mourinho yönetimindeki ekip devler liginde bir adım daha ilerleyerek play-off karşılaşmalarına kalmak istiyor. Peki; Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a nasıl kalır? İşte, detaylar...