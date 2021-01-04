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'nin Arjantinli yıldızı o maça yetişecek mi?

'de 16. haftanın kapanış maçında 'ya konuk oldu. Sahada başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe 3-0'lık skorla rahat bir galibiyet aldı. Diğer yandan Fenerbahçe'de eksiklerin dönüşü netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı sahalara ne zaman dönecek? Oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla taraftarın beğenisini alan Perotti'nin ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor. İşte gelen son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 21:24 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 22:26
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

'nin Arjantinli yıldızı sahalara ne zaman dönecek? Diego Perotti hakkında gelen son dakika bilgisine göre takımla çalışmalara başladı. Peki Diego Perotti, haftaya oynanacak olan zorlu Alanyaspor maçına yetişecek mi?

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

DİEGO PEROTTİ NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Sarı-Lacivertli takımda oynadığı maçlarda taraftarın beğenisini toplayan Arjantinli hakkında önemli bir gelişme yaşandı.

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Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

DİEGO PEROTTİ OYNADIĞI MAÇLARDA TARAFTARIN BEĞENİSİNİ TOPLAMIŞTI

, oynadığı maçlarda attığı gollerle 'ye önemli puanlar kazandırdı. Diego Perotti bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 gole imza attı.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

En son Beşiktaş derbisinde forma giyen bu 1 aydır sahalardan uzak kaldı. Bu sürede toplamda 6 maç kaçırmış olan Arjantinli yıldız tam olarak istenileni veremedi.

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

Fotomaç'ın bir haberine göre, sakatlığı atlatmaya başladı ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Haftaya Alanyaspor'u konuk edecek olan 'de Arjantinli yıldızın kadroda olması bekleniyor.

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