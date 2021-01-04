Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti o maça yetişecek mi?

Süper Lig'de 16. haftanın kapanış maçında FenerbahçeKasımpaşa'ya konuk oldu. Sahada başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe 3-0'lık skorla rahat bir galibiyet aldı. Diğer yandan Fenerbahçe'de eksiklerin dönüşü netleşmeye başladı. Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Diego Perotti sahalara ne zaman dönecek? Oynadığı maçlarda ortaya koyduğu performansla taraftarın beğenisini alan Perotti'nin ne zaman sahalara döneceği merak ediliyor. İşte gelen son dakika bilgileri...
Giriş Tarihi: 04.01.2021
21:24
Güncelleme Tarihi: 04.01.2021
22:26
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