Fenerbahçe rakibi kim oldu, kimin sahasında oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi!

Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi merakla bekleniyordu. Gerçekleşen ZTK son 16 tur kura çekiminde seri başı takımlar ilk olarak çekilerek, rakibini belirledi. Ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Peki, Fenerbahçe rakibi kim oldu, mücadele kimin sahasında gerçekleşecek?