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Haberler Galeri Fenerbahçe rakibi kim oldu, kimin sahasında oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:42 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 14:42

Fenerbahçe rakibi kim oldu, kimin sahasında oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi!

ZTK kura çekimi için başlayan geri sayım son buldu. Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarının tamamlanmasıyla, son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Şimdi ise gözler Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur kura çekiminde takımların kimlerle eşleşeceğine çevrildi. TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi!

Fenerbahçe rakibi kim oldu, kimin sahasında oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi!

Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi merakla bekleniyordu. Gerçekleşen ZTK son 16 tur kura çekiminde seri başı takımlar ilk olarak çekilerek, rakibini belirledi. Ve Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu! Peki, Fenerbahçe rakibi kim oldu, mücadele kimin sahasında gerçekleşecek?

Fenerbahçe rakibi kim oldu, kimin sahasında oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi!

ZTK SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı.

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Fenerbahçe rakibi kim oldu, kimin sahasında oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi!

FENERBAHÇE'NİN SON 16 TURUNDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU!

Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Gaziantep FK oldu.

Mücadele Kalyon Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Fenerbahçe rakibi kim oldu, kimin sahasında oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Sivasspor-Konyaspor

Başakşehir-Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Antalyaspor-Beşiktaş

Fenerbahçe rakibi kim oldu, kimin sahasında oynanacak? İşte, Fenerbahçe’nin son 16 turundaki rakibi!

Karagümrük-Samsunspor

Ankaragücü-24Erzincanspor

Galatasaray-Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

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