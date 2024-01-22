Giriş Tarihi: 22.01.2024 14:42
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
14:42
Fenerbahçe rakibi kim oldu, kimin sahasında oynanacak? İşte, Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi!
ZTK kura çekimi için başlayan geri sayım son buldu. Türkiye Kupası'nda 5. Tur maçlarının tamamlanmasıyla, son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Şimdi ise gözler Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur kura çekiminde takımların kimlerle eşleşeceğine çevrildi. TFF'nin Riva'daki tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? İşte, Türkiye Kupası kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakibi!