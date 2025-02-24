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Haberler Galeri Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maç tarihi!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 13:24

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maç tarihi!

Fenerbahçe, play-off aşamasında Belçika ekibi Anderlecht'i elemesin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Temsilcimiz, son 16 turunda Rangers takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertli ekip ilk maçını İstanbul'da, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maç tarihi!

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maç tarihi!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda gözler Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan sarı lacivertliler, İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak. İlk maçını Kadıköy'de oynayacak olan temsilcimiz, rövanş maçı öncesinde avantajı elinde bulundurmak istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maç tarihi!

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDE SON 16 TURU MAÇ TARİHİ!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimi ile Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki "2" numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turunda İskoçya temsilcisi Rangers ile eşleşti.

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Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maç tarihi!

FENERBAHÇE - RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rangers maçı, 6 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

Saat 20.45'de başlayacak mücadelenin yayın kanalı ise henüz belli olmadı.

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maç tarihi!

FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Rövanş karşılaşması ise 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maç tarihi!

ÇEYREK FİNAL MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda ise çeyrek finalde Roma (İtalya)-Athletic Bilbao (İspanya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

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