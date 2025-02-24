Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu maç tarihi!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda gözler Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Avrupa'da ülkemizi temsil edecek olan sarı lacivertliler, İskoç ekibi Rangers ile karşılaşacak. İlk maçını Kadıköy'de oynayacak olan temsilcimiz, rövanş maçı öncesinde avantajı elinde bulundurmak istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maçı ne zaman?