Giriş Tarihi: 24.02.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
13:24
Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maç tarihi!
Fenerbahçe, play-off aşamasında Belçika ekibi Anderlecht'i elemesin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Temsilcimiz, son 16 turunda Rangers takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertli ekip ilk maçını İstanbul'da, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu maç tarihi!