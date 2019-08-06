Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Silva'yı transfer etmek istiyor

Son 3 sezonu Cruzeiro'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamak için Kanarya'ya yeşil ışık yakan İspanyol ekibi ile devam eden görüşmelerin de olumlu geçtiği ve 1-2 gün içinde sonuç alınabileceği ifade edildi.