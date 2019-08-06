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  • Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Silva'yı transfer etmek istiyor

, 'den 'yı transfer etmek istiyor

Yeni sezonun startını şampiyonluk parolasıyla veren ve bu uğurda tüm imkanlarını seferber eden 'nin yeni bombası olacak.

Giriş Tarihi: 06.08.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 09:44
Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Silva'yı transfer etmek istiyor

Yeni sezonun startını şampiyonluk parolasıyla veren ve bu uğurda tüm imkanlarını seferber eden 'nin yeni bombası olacak.

Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Silva'yı transfer etmek istiyor

Transfer döneminde kadrosuna Muriç, Rodrigues, Kruse, Emre Belözüoğlu, Deniz Türüç gibi önemli isimleri katan Sarı-Lacivertliler'in Real Madridli ön libero transferinde de önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

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Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Silva'yı transfer etmek istiyor

1 MİLYON EURO İNDİRİM YAPTI

Kanarya, Audi Cup'ta üçüncülük maçında karşılaştığı ile Brezilyalı oyuncu için ilk görüşeyi yapmıştı.

Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Silva'yı transfer etmek istiyor

Son 3 sezonu Cruzeiro'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamak için Kanarya'ya yeşil ışık yakan İspanyol ekibi ile devam eden görüşmelerin de olumlu geçtiği ve 1-2 gün içinde sonuç alınabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Silva'yı transfer etmek istiyor

ilk olarak 3.5 milyon Euro isteyen 'yı da senede 2.5 milyon Euo'ya ikna etti.

Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Silva'yı transfer etmek istiyor

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Mukaveleye satın alma opsiyonunun da konacağı ancak bu konuda taraflar arasında henüz net bir mutabakatın sağlanmadığı da vurgulandı.

Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Silva'yı transfer etmek istiyor

, kiralık olarak görev yaptığı Cruzeiro'da 3 sezonda 107 maça çıkarken 3 gol attı, 3 de asist yaptı.

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