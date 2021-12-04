Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 15. Haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile yeşil sahada bir araya gelecek. Ligin son 5 haftasında 2 mağlubiyet 2 beraberlik 1 galibiyet alan Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler sahasında oynayacağı Rizespor mücadelesinden galip çıkmak ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler ise canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek "Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki sorularla araştırmalarını sürdürüyor. FB Rizespor maçı canlı yayın kanalı detayları ve tüm bilgiler.