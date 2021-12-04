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Giriş Tarihi: 04.12.2021 23:34 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021 23:34

Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig'in 15. Haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile yeşil sahada bir araya gelecek. Ligin son 5 haftasında 2 mağlubiyet 2 beraberlik 1 galibiyet alan Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler sahasında oynayacağı Rizespor mücadelesinden galip çıkmak ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Mücadeleyi televizyondan takip edecek olan futbolseverler ise canlı yayın kanalı detaylarını öğrenmek isteyerek "Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki sorularla araştırmalarını sürdürüyor. FB Rizespor maçı canlı yayın kanalı detayları ve tüm bilgiler.

Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. Haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında konuk edecek. Mücadeleyi izlemek ve keyifli anlara ortak olmak isteyen futbolseverler ise "Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

FENERBAHÇE RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Fenerbahçe - Rizespor maçı canlı yayın kanalı bilgileri maçın detayları şöyle;

Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?
  • Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

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Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE, ÇAYKUR RİZESPOR MAÇINA HAZIR

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptığı aktarıldı. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Fenerbahçe Rizespor maçı hangi kanalda? Süper Lig Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

ÇAYKUR RİZESPOR, FENERBAHÇE DEPLASMANINDA

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 15. haftasında bugün deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Son maçında sahasında Yukatel Kayserispor'un 1-0 yenen yeşil-mavililer,14 maç sonunda 10 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde, ameliyat olan Ronaldo Mendes kadroda yer alamayacak. Hafta boyunca takımla çalışan Gökhan Gönül'ün ise ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroda yer alması beklenmiyor.

Geçtiğimiz hafta Yukatel Kayserispor maçı öncesi kampa katılmayan ve takım arkadaşlarından özür diledikten sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayan Yannick Bolasie hakkında kararı ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu verecek.

Yeşil-mavililer, akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.

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