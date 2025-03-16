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Haberler Galeri Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 16.03.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 08:18

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor! Fenerbahçe, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler zirve yarışında kritik bir üç puan için sahaya çıkarken, Samsunspor da deplasmandan puanla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor! Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıraları hedefleyen Samsunspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde olacak. Taraftarlar, bu önemli mücadelenin ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 16 Mart Pazar günü Samsunspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Fenerbahçe - Samsunspor maçı beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

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Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda?

EKSİKLER

Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Ağrıları bulunan İsmail Yüksek'in durumu ise maç saatinde netleşecek. Samsunspor'da ise sakatlığı devam eden Lubomir Satka maç kadrosunda yer almayacak.

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda?

MUHTEMEL 11

Jose Mourinho'nun takımını; İrfan Can, Djiku, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymansk, Kostic, Tadic, Dzeko ve En Nesyri on biriyle sahaya sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda?