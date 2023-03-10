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Haberler Galeri Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları: Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:29

Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları: Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu 2. Maçına çıkacak olan sarı lacivertli takımın taraftarları Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları araştırmasına çıktı. İlk maçta 2-0'lık mağlubiyetle evine dönen sarı kanaryalar rövanş maçında galibiyet peşine düşecek. Bu kapsamda "Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?" soruları yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları ve satışa çıkacağı tarih gibi detaylar.

Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları: Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri için araştırmalar şimdiden hız kazandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Sevilla ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında rakibine büyük üstünlük kurmasına karşın öne geçecek golü bulamayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda rakibinin bulduğu gollere engel olamadı ve sahadan 2-0 yenik ayrılarak turu rövanş maçına bıraktı. Peki, Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar? İşte Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri hakkında detaylar.

Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları: Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

FENERBAHÇE SEVİLLA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, NE KADAR?

Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri henüz satışa çıkmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları: Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

MAÇTAN DAKİKALAR
8'inci dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Dmitrovic çeldi.

13'üncü dakikada Crespo'nun ceza sahası solundan ortasında kaleci Dmitrovic, Valencia'dan önce müdahalede bulunarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

14'üncü dakikada Valencia'nın uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları: Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

20'nci dakikada King'in ortasında ceza sahası içindeki Valencia'nın dokunamadığı meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

23'üncü dakikada Rakitic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay, meşin yuvarlağı son anda üstten kornere gönderdi.

28'inci dakikada orta sahadan hareketlenen Valencia, meşin yuvarlağı King'e aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak Dmitrovic engeline takıldı.

32'nci dakikada İrfan Can'ın soldan ortasında ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Samet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak rakip savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

35'inci dakikada rakibin uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun rakiplerini çalımlayarak vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dmitrovic'te kaldı.

45'inci dakikada Ferdi'nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

49'uncu dakikada Nianzou'nun vuruşunda kaleci Altay'ın son anda çeldiği meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları: Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

56'ncı dakikada Sevilla mücadelede öne geçti. Bryan Gil'in pasında ceza sahası solunda topla buluşan Joan Jordan'ın vuruşunda Arao'ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

69'uncu dakikada Batshuayi ile verkaça giren Arao'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

70'inci dakikada Rossi'nin pasında ceza sahası içi solunda topla buluşan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Dmitrovic çıkardı.

72'nci dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun son çizgiye kadar inerek ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dmitrovic'te kaldı.

77'nci dakikada Valencia'nın pasında topla buluşan Batshuayi meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Rossi'ye aktardı. Bu oyuncunun yetişemediği topa kaleci sahip oldu.

85'inci dakikada savunma arkasına koşu yapan Rakitic ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Rakitic'in pasında meşin yuvarlakla buluşan Lamela'nın sol ayağıyla vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Mücadele 2-0 sona erdi.

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