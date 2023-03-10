Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları: Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

20'nci dakikada King'in ortasında ceza sahası içindeki Valencia'nın dokunamadığı meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.
23'üncü dakikada Rakitic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Altay, meşin yuvarlağı son anda üstten kornere gönderdi.
28'inci dakikada orta sahadan hareketlenen Valencia, meşin yuvarlağı King'e aktardı. Bu oyuncunun kaleci ile karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak Dmitrovic engeline takıldı.
32'nci dakikada İrfan Can'ın soldan ortasında ceza sahası içi arka direkte topla buluşan Samet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak rakip savunmadan sekti. Dönen topu önünde bulan Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
35'inci dakikada rakibin uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun rakiplerini çalımlayarak vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dmitrovic'te kaldı.
45'inci dakikada Ferdi'nin ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
49'uncu dakikada Nianzou'nun vuruşunda kaleci Altay'ın son anda çeldiği meşin yuvarlak oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.