Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:29

Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları: Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu 2. Maçına çıkacak olan sarı lacivertli takımın taraftarları Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları araştırmasına çıktı. İlk maçta 2-0'lık mağlubiyetle evine dönen sarı kanaryalar rövanş maçında galibiyet peşine düşecek. Bu kapsamda "Fenerbahçe Sevilla maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?" soruları yanıt arıyor. İşte Fenerbahçe Sevilla maçı bilet fiyatları ve satışa çıkacağı tarih gibi detaylar.