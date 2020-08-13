Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Lemos bombası

Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli yöneticilerin birçok isim ile görüşmeleri sürüyor. Gökhan Gönül, Novak, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından yeni isimlerin açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe, transfer sezonu sona ermeden savunma, orta saha ve forvet mevkiine takviye yapmayı planlıyor. Sosa ve Lemos isimleri ise ön planda. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri ve sarı lacivertli takımın transfer listesi!