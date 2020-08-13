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Haberler Galeri Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos imzaya yakın

haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos imzaya yakın

'den haberleri peş peşe geliyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertli yöneticilerin birçok isim ile görüşmeleri sürüyor. Gökhan Gönül, Novak, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından yeni isimlerin açıklanması bekleniyor. Fenerbahçe, transfer sezonu sona ermeden savunma, orta saha ve forvet mevkiine takviye yapmayı planlıyor. Jose Sosa ve Mauricio Lemos isimleri ise ön planda. İşte Fenerbahçe son dakika ve sarı lacivertli takımın transfer listesi!

Giriş Tarihi: 13.08.2020 15:05 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020 15:05
Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Süper Lig'de başarısız bir sezon geçirerek taraftarını üzen sarı lacivertli takım gelecek sezon şampiyon olarak dördüncü yıldızı da takmanın planlarını yapıyor. 'de haberleri peş peşe gelirken, birçok oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar transfer haberlerini yakından takip ederken, yeni isimlerin açıklanmasını bekliyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu isimler şöyle;

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son hızıyla devam ediyor. Savunmanın sağına ve soluna takviye yapan sarı lacivertli takım defansın ortasını da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Sarı-lacivertlilerin görüştüğü isimlerden Mauricio Lemos'ta flaş gelişme... 24 yaşındaki stoperin 2021'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Las Palmas'tan görüşmeleriyle ilgili açıklama geldi.

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Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

İspanyol ekibinin başkanı Miguel Angel Ramirez Alonso, Lemos konusunda ile prensipte anlaşma sağladıklarını belirtip, "Transferin tamamen sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu hafa içinde tamamen sonuçlanır" sözlerini sarfetti.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Avrupa kariyerinde Rubin Kazan ve Sassuolo ile Las Palmas'ta forma giyen Lemos, sert futboluyla öne çıkıyor. 1.87 boyundaki futbolcu, savunmadan top çıkarma özelliğinin yanı sıra hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkat çekiyor.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

LUGANO'DAN BİLGİ ALDI

Uzun yıllar giydiği forması ile taraftarların unutulmazları arasına giren Diego Lugano'nun da Lemos transferinde devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerle sürekli temas halinde olan Lugano'nun vatandaşı Lemos ile görüştüğü ifade edildi. Genç futbolcunun telefonla ulaştığı Lugano'dan Fenerbahçe, Süper Lig ve İstanbul'la ilgili bilgiler aldığı kaydedildi.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

BONSERVİSİ 2.5 MİLYON EURO

Mauricio Lemos'un transferinde Las Palmas'a ödenecek bonservisin de netleştiği iddia edildi. 'nin 24 yaşındaki stoper için İspanyol ekibine 2.5 milyon euro bedel ödeyeceği ileri sürüldü. Önümüzdeki günlerde 3 yıllık sözleşme imzalanması beklenen Uruguaylı futbolcunun da senelik 1 milyon euro kazanacağı belirtildi. (Fotomaç)

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Trabzonspor ile görüşmeleri yapan ancak adı 'yle de anılan Sosa'daki son durumu, SABAH açıklıyor. İşte 5 maddede Arjantinli yıldızın son durumu.

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