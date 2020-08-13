Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Mauricio Lemos bombası

Süper Lig'de başarısız bir sezon geçirerek taraftarını üzen sarı lacivertli takım gelecek sezon şampiyon olarak dördüncü yıldızı da takmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe'de transfer haberleri peş peşe gelirken, birçok oyuncu ile görüşmeler devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar son dakika transfer haberlerini yakından takip ederken, yeni isimlerin açıklanmasını bekliyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak ve Mert Hakan Yandaş'ın ardından Fenerbahçe'nin anlaşmaya yakın olduğu isimler şöyle;

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği son hızıyla devam ediyor. Savunmanın sağına ve soluna takviye yapan sarı lacivertli takım defansın ortasını da güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.