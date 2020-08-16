Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, son dakika gelişmeleri de üst üste geliyor. Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı lacivertli takım gelecek sezon özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmanın planlarını yapıyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak transferi ile defansı sağlamlaştıran Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile ise orta sahasını güçlendirmişti. Tüm mevkiler için çalışmalar sürerken bazı oyuncular ile anlaşma noktasına gelindi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri ve güncel gelişmeler sabah.com.tr'de!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar son dakika transfer haberlerini yakından takip ederken önemli gelişleri sabah.com.tr adresinden öğreniyor. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer haberleri;