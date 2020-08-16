Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri

Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak ile savunmaya takviye yapan sarı lacivertli takım, orta sahayı ise Mert Hakan Yandaş ile güçlendirdi. Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile çıkacak olan Fenerbahçe birçok yıldız isim için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Edin Visca, Jose Sosa ve Perotti bu isimlerin başında yer alıyor. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri ve yaşanan son gelişmeler!