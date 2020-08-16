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son dakika haberleri! Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri

ile ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak ile savunmaya takviye yapan sarı lacivertli takım, orta sahayı ise Mert Hakan Yandaş ile güçlendirdi. Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile çıkacak olan Fenerbahçe birçok yıldız isim için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Edin Visca, Jose Sosa ve Perotti bu isimlerin başında yer alıyor. İşte Fenerbahçe son dakika transfer haberleri ve yaşanan son gelişmeler!

Giriş Tarihi: 16.08.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 16:33
Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri

'de çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, son dakika gelişmeleri de üst üste geliyor. Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan sarı lacivertli takım gelecek sezon özlemini duyduğu şampiyonluğa ulaşmanın planlarını yapıyor. Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Novak transferi ile defansı sağlamlaştıran Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile ise orta sahasını güçlendirmişti. Tüm mevkiler için çalışmalar sürerken bazı oyuncular ile anlaşma noktasına gelindi. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri ve güncel gelişmeler sabah.com.tr'de!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ

Transferin en hızlı takımı Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar son dakika transfer haberlerini yakından takip ederken önemli gelişleri sabah.com.tr adresinden öğreniyor. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transfer haberleri;

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'in yıldız ismi Edin Visca için de nabız yoklamaya devam ediyor.

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Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri

Kanarya, geçtiğimiz sezonlardan bu yana kadrosuna katmayı hedeflediği Boşnak yıldız Edin Visca'dan vazgeçmedi.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri

, Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan kanat oyuncusunu bir miktar para ve takasla bitirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri

Sarı-lacivertlilerin kadroda düşünmediği Sloven futbolcu Miha Zajc'ı, bu transferde kullanmak istediği belirtiliyor.

30 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2011 yılından bu yana Başakşehir'de forma giyiyor. İstanbul temsilcisinde toplam 347 maça çıkan Visca, 100 gol atarken 98 de asist yaptı. (Fotomaç)

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri

Kanarya, uzun süredir gündeminde olan Diego Perotti için kulübü Roma ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı.

Fenerbahçe son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe'de Visca, Sosa ve Perotti sesleri

4 yıldır Roma forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusunun 17 Ağustos'ta İstanbul'a gelip, bir gün sonra da Topuk Yaylası'ndaki kampta yer alması bekleniyor.

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