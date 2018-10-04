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- muhtemel 11'leri

Avrupa ve ligde üst üste 3 maçını kazanamayan ve Cocu'yu tartışmaya başlayan , D Grubu'ndaki ilk maçında Anderlecht'i 1-0 yenen Slovakya temsilcisi ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.19.55'te başlayacak maçı Alman Welz yönetecek. Teknik Direktör Cocu, Çaykur Rize deplasmanında mağlup olan takımın kadrosunda fazla değişiklik yapmayacak. Hollandalı çalıştırıcının, sadece Jailson'u kızağa çekeceği ve yerine Eljif Elmas'a forma vereceği öğrenildi. Mehmet Topal'ın yanına Makedon yıldızı monte edecek olan Cocu, Eljif'in teknik becerisinden ve hücum gücünden faydalanmak istiyor. İyileşen Skrtel'in de bugünkü durumuna göre şans bulma ihtimali var.

Giriş Tarihi: 04.10.2018 09:35 Güncelleme Tarihi: 04.10.2018 09:43
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- muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri

, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Slovakya'nın takımı ile karşılaşacak.

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- muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanacak maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek. Saat 19:55'te başlayacak maçın yayıncısı henüz resmen açıklanmadı.

Muhtemel 11'ler şöyle:

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- muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE

Harun Tekin

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- muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri

Şener Özbayraklı

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- muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri

Roman Neustadter

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- muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri

Diego Reyes

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- muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri

Hasan Ali Kaldırım

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