Fenerbahçe - Spartak Trnava muhtemel 11'leri

Avrupa ve ligde üst üste 3 maçını kazanamayan ve Cocu'yu tartışmaya başlayan Fenerbahçe, D Grubu'ndaki ilk maçında Anderlecht'i 1-0 yenen Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.19.55'te başlayacak maçı Alman Welz yönetecek. Teknik Direktör Cocu, Çaykur Rize deplasmanında mağlup olan takımın kadrosunda fazla değişiklik yapmayacak. Hollandalı çalıştırıcının, sadece Jailson'u kızağa çekeceği ve yerine Eljif Elmas'a forma vereceği öğrenildi. Mehmet Topal'ın yanına Makedon yıldızı monte edecek olan Cocu, Eljif'in teknik becerisinden ve hücum gücünden faydalanmak istiyor. İyileşen Skrtel'in de bugünkü durumuna göre şans bulma ihtimali var.