Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı? Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçı oynanacak mı? Gözler kritik toplantıda!

Giriş Tarihi: 02.04.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
12:30
Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı son dakika gündemdeki yerini aldı. Sarı lacivertliler Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar sonrası Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı. Kritik toplantı bugün 17.00'da başlayacak. Tarihi toplantının ardından Fenerbahçe'nin süper kupa finaline çıkıp çıkmayacağı belli olacak. 7 Nisan'da oynanması planlanan Fenerbahçe ve Galatasaray müsabakasının kaderinin belirleneceği toplantı için nefesler tutuldu. Peki, Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı?