Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı? Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçı oynanacak mı? Gözler kritik toplantıda!

Fenerbahçe Genel Kurul Toplantısı için nefesler tutuldu. Kritik toplantı uğun 17.00'da başlayacak. Futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme aksiyonlarının değerlendirilmesi gündemiyle yapılacak toplantının ardından Fenerbahçe'nin süper kupa finaline çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Peki, Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı, ligden çekilecek mi? İşte detaylar.