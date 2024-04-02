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Haberler Galeri Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı? Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçı oynanacak mı? Gözler kritik toplantıda!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 12:30

Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı? Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçı oynanacak mı? Gözler kritik toplantıda!

Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı son dakika gündemdeki yerini aldı. Sarı lacivertliler Trabzonspor maçının ardından yaşanan olaylar sonrası Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı almıştı. Kritik toplantı bugün 17.00'da başlayacak. Tarihi toplantının ardından Fenerbahçe'nin süper kupa finaline çıkıp çıkmayacağı belli olacak. 7 Nisan'da oynanması planlanan Fenerbahçe ve Galatasaray müsabakasının kaderinin belirleneceği toplantı için nefesler tutuldu. Peki, Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı?

Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı? Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçı oynanacak mı? Gözler kritik toplantıda!

Fenerbahçe Genel Kurul Toplantısı için nefesler tutuldu. Kritik toplantı uğun 17.00'da başlayacak. Futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme aksiyonlarının değerlendirilmesi gündemiyle yapılacak toplantının ardından Fenerbahçe'nin süper kupa finaline çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Peki, Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı, ligden çekilecek mi? İşte detaylar.

Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı? Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçı oynanacak mı? Gözler kritik toplantıda!

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLIYOR!

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme aksiyonlarının değerlendirilmesi gündemiyle yapılacak toplantısı bugün saat 17.00'da başlıyor.

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Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı? Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçı oynanacak mı? Gözler kritik toplantıda!

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 9 NİSAN'DA TOPLANACAK!

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp Ülker Stadyumu'nda toplanacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.

Toplantıda bugün 22.572 kişilik çoğunluk sağlanamaması durumunda, 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı? Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçı oynanacak mı? Gözler kritik toplantıda!

FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİNE ÇIKACAK MI?

Olağanüstü genel kurul toplantısı, bugün çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek. Gündemde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme yer alıyor.

Toplantının ardından Fenerbahçe'nin Galatasaray ile mücadele edeceği Süper Kupa finaline çıkıp çıkmayacağı belli olacak. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe süper kupa finaline çıkacak mı? Galatasaray Fenerbahçe Süper kupa maçı oynanacak mı? Gözler kritik toplantıda!
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