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Haberler Galeri Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler ve hakemi
Giriş Tarihi: 03.11.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 15:18

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler ve hakemi

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig 11'inci hafta karşılaşmasında sezona 19'da 19 başlayan İstanbul ekibiyle yeni teknik direktör değiştiren ve takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorbay Küçük'ün hakemliğini yapacağı maçta Fenerbahçe sakatlar listesine Fred, Mert Hakan Yandaş, Becao, Serdar Aziz ve Djiku da eklendi. Mücadele, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve maç Bein Sports 1 ekranından canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler ve hakemi

Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Süper Lig'in 11'inci haftasında iki dev karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe henüz herhangi bir resmi mücadelede puan kaybetmezken, Trabzonspor kötü gidişat yüzünden teknik direktörlük görevine Abdullah Avcı getirildi. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler ve hakemi

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 11'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor, 4 Kasım 2023 saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler ve hakemi

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Bein Sports ekranlarından yayımlanacak.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler ve hakemi

SAKATLIK LİSTESİ KABARIYOR

19'da 19 yaparak mükemmerl başlangıcına devam eden Fenerbahçe'de sakat listesi iyice kabardı. Sezon başından beri Lincoln ve Luan Peres'den yararlanamayan Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Joshua King, Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Fred forma giyemeyecek.

Trabzonspor'daysa Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Anastasios Bakasetas'ın sakatlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler ve hakemi

FENERBAHÇE TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Rayyan Baniya, Batista Mendy, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mehmet Can Aydın, Berat Özdemir, Edin Visca, Trezeguet, Abdülkadir Ömür, Paul Onuachu

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