Giriş Tarihi: 03.11.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 15:18

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 11. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11’ler ve hakemi

Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Trendyol Süper Lig 11'inci hafta karşılaşmasında sezona 19'da 19 başlayan İstanbul ekibiyle yeni teknik direktör değiştiren ve takımın başına Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Zorbay Küçük'ün hakemliğini yapacağı maçta Fenerbahçe sakatlar listesine Fred, Mert Hakan Yandaş, Becao, Serdar Aziz ve Djiku da eklendi. Mücadele, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve maç Bein Sports 1 ekranından canlı yayınlanacak. Peki, Fenerbahçe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'ler!