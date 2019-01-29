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haberi: Slimani resmen gidiyor! İşte yeni forvet...

Teknik Direktörü Ersun Yanal, Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra Islam Slimani'nin takımdan ayrılacağını ve yeni bir forvet alınacağını açıkladı.

İşte Ersun Yanal'ın sözleri ve gelişmeleri:

Giriş Tarihi: 29.01.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.01.2019 10:01
Fenerbahçe transfer haberi: Slimani resmen gidiyor! İşte yeni forvet...

"SLIMANI TUTMADI"

"Islam Slimani'yi beğenmezsiniz, beğenirsiniz ama İngiltere'de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu."

Fenerbahçe transfer haberi: Slimani resmen gidiyor! İşte yeni forvet...

"Ama olmadı, tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var."

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Fenerbahçe transfer haberi: Slimani resmen gidiyor! İşte yeni forvet...

"Birkaç görüşmesi var, onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. 'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı."

Fenerbahçe transfer haberi: Slimani resmen gidiyor! İşte yeni forvet...

"Gereken her şeyi başkanımızla planladık. En iyinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz."

Fenerbahçe transfer haberi: Slimani resmen gidiyor! İşte yeni forvet...

O İSİM BELLİ OLDU!

'de Yanal'ın açıklamalarından sonra Slimani'nin yerine gelecek olan isim de netlik kazandı.

Fenerbahçe transfer haberi: Slimani resmen gidiyor! İşte yeni forvet...

'de Sportif Direktör Comolli'nin, Başakşehir'de forma giyen Adebayor için yeni bir görüşme daha gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe transfer haberi: Slimani resmen gidiyor! İşte yeni forvet...

Comolli, Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile takas ihtimali üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.

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