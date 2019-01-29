Fenerbahçe transfer haberi: Slimani resmen gidiyor! İşte yeni forvet...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Evkur Yeni Malatyaspor maçından sonra Islam Slimani'nin takımdan ayrılacağını ve yeni bir forvet alınacağını açıkladı. İşte Ersun Yanal'ın sözleri ve transfer gelişmeleri: 'SLIMANI TUTMADI' 'Islam Slimani'yi beğenmezsiniz, beğenirsiniz ama İngiltere'de kontratın sahibi olduğu takımın en yüksek ücret verdiği oyuncu.' 'Ama olmadı, tutmadı. Bunun oyuncu kalitesiyle ilgisi yok. Şu anda bizle beraber değil bizim kontratlı oyuncumuz ve şu an görüşmeleri var.' 'Birkaç görüşmesi var, onları gerçekleştirsin. Türkiye'de görüşmeleri var. Fenerbahçe'yle bağı ve ilişkileri zayıflamıştı.' 'Gereken her şeyi başkanımızla planladık. En iyinin gerçekleşmesi için çalışıyoruz.' O İSİM BELLİ OLDU! Fenerbahçe'de Yanal'ın açıklamalarından sonra Slimani'nin yerine gelecek olan isim de netlik kazandı. Fenerbahçe'de Sportif Direktör Comolli'nin, Başakşehir'de forma giyen Adebayor için yeni bir görüşme daha gerçekleştirdiği öğrenildi. Comolli, Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ile takas ihtimali üzerine bir görüşme gerçekleştirdi.