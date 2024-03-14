Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Union SG maçı canlı izle ekranı ve hakemi!

Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı canlı yayın kanalı, saati ve hakemi gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadele eden Sarı Lacivertliler, Union Saint Gilloise maçı için hazırlıklarını tamamladı. Temsilcimiz alacağı her türlü bir ve iki farklı mağlubiyette tur atlayan taraf olacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi hedefleyen Sarı Kanarya, deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmada büyük avantaj yakalamıştı. Peki; Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Avrupa maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...