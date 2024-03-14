Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Union SG maçı canlı izle ekranı ve hakemi!

Giriş Tarihi: 14.03.2024 01:26
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024
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Fenerbahçe Avrupa maçı için nefesler tutuldu. Sarı Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Union Saint Gilloise ile karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak kritik karşılaşmayı canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar ''Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. İsmail Kartal'ın ilk 11 seçimi merak edlirken Kanarya'da eksik isimler belli oldu. Peki, UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Union SG maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Fenerbahçe UEFA maçı canlı izle kanalı, saati ve hakemi...