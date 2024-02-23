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Haberler Galeri Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi!
Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 15:51

Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu birinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kurada sarı lacivertli temsilcimiz, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise eşleşti. Peki, Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat katça? İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi hakkında detaylar.

Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi gerçekleşti. Canlı yayınlanan kura ile Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turu rakibi belli oldu. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerin rakibi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise oldu. Bu gelişme sonrası sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar ''Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi…

Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi!

FENERBAHÇE - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise ilk maçı, 7 Mart Perşembe günü oynanacak.

Rövanş karşılaşması ise 14 Mart Perşembe günü oynanacak.

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Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi!

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ TAKVİMİ

Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 7 ve 14 Mart'ta oynanacak.

Son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finalin kura çekimi 15 Mart'ta yapılacak. Bu kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de netlik kazanacak.

Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan, yarı final maçları ise 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.

Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyon, 29 Mayıs'ta oynanacak final maçının ardından belli olacak.

Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi!

AVRUPA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Avrupa Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise

Servette-Viktoria Plzen

Ajax-Aston Villa

Molde-Club Brugge

Dinamo Zagreb-PAOK

Sturm Graz-Lille

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv

Maccabi Haifa-Fiorentina

Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi!
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