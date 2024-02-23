Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi!

Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
15:51
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu birinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, son 16 turuna yükselmeyi başarmıştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi tamamlandı. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kurada sarı lacivertli temsilcimiz, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise eşleşti. Peki, Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat katça? İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi hakkında detaylar.