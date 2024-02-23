Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi!

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi gerçekleşti. Canlı yayınlanan kura ile Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi son 16 turu rakibi belli oldu. İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilerin rakibi Belçika ekibi Union Saint-Gilloise oldu. Bu gelişme sonrası sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar ''Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı ne zaman?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçı tarihi…