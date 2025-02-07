UEFA AVRUPA LİGİ GS-FB MAÇ TARİHLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off karşılaşmaları ne zaman?

Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
09:53
UEFA Avrupa Ligi bu sezonda da heyecanlı maçlara sahne olacak.Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında zorlu mücadelelere hazırlanıyor. Kura çekiminin ardından play off turu rakipleri netleşen takımların maç tarihleri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off karşılaşmaları ne zaman yapılacak? İşte, GS ve FB'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarının tarihleri ve detaylı takvimi…