UEFA AVRUPA LİGİ GS-FB MAÇ TARİHLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off karşılaşmaları ne zaman?

Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Ligi, Türk temsilcileri Fenerbahçe ve Galatasaray için büyük bir mücadeleye sahne olacak. Takımların play-off aşamasındaki karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç tarihleri ne zaman?