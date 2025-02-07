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Haberler Galeri UEFA AVRUPA LİGİ GS-FB MAÇ TARİHLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off karşılaşmaları ne zaman?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 09:53 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 09:53

UEFA AVRUPA LİGİ GS-FB MAÇ TARİHLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off karşılaşmaları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi bu sezonda da heyecanlı maçlara sahne olacak.Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında zorlu mücadelelere hazırlanıyor. Kura çekiminin ardından play off turu rakipleri netleşen takımların maç tarihleri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off karşılaşmaları ne zaman yapılacak? İşte, GS ve FB'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalarının tarihleri ve detaylı takvimi…

UEFA AVRUPA LİGİ GS-FB MAÇ TARİHLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off karşılaşmaları ne zaman?

Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Ligi, Türk temsilcileri Fenerbahçe ve Galatasaray için büyük bir mücadeleye sahne olacak. Takımların play-off aşamasındaki karşılaşmaları heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç tarihleri ne zaman?

UEFA AVRUPA LİGİ GS-FB MAÇ TARİHLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off karşılaşmaları ne zaman?

UEFA MAÇ TAKVİMİ BELLİ OLDU!

UEFA AVRUPA LİGİ GS VE FB MAÇLARI TARİHİ

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselmek için sahaya çıkacak temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde oynanacak.

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UEFA AVRUPA LİGİ GS-FB MAÇ TARİHLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off karşılaşmaları ne zaman?

FENERBAHÇE-ANDERLECHT PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe play off karşılaşmalarında Anderlecht ile eşleşti. Karşılaşma 13 Şubat Perşembe saat 20.45'te gerçekleşecek.

Maçın rövanşı ise 20 Şubat Perşembe saat 23.00'da yapılacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GS-FB MAÇ TARİHLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off karşılaşmaları ne zaman?

AZ ALKMAAR GALATASARAY PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray play off karşılaşmalarında AZ Alkmaar ile eşleşti. Karşılaşma 13 Şubat Perşembe saat 23.00'da gerçekleşecek.

Maçın rövanşı ise 20 Şubat Perşembe saat 20.45'te oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GS-FB MAÇ TARİHLERİ: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın play-off karşılaşmaları ne zaman?
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