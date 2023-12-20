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Haberler Galeri Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle! Euroleague Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.12.2023 11:34 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 11:35

Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle! Euroleague Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague 15'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. 14 maçta 7 galibiyet 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta koç değişikliğine gitti. Dimitris Itoudis yerine takımın başına Saras Jasikevicius getirildi. Maçı anlık takip etmek isteyen sporseverler, "Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. İşte, Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle ekranı

Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle! Euroleague Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Zalgiris maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu yanıt arıyor. Euroleague 15'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Zalgiris Kaunas karşı karşıya gelecekken, sarı lacivertli ekip Saras Jasikevicius önderliğinde başlattığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle! Euroleague Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE JASIKEVICIUS DÖNEMİNE GALİBİYETLE BAŞLADI

Euroleague'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Monaco'yu 86-74 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 7 galibiyete ulaşırken; Monaco ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.

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Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle! Euroleague Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis'in yerine başantrenörlük görevine getirilen Sarunas Jasikevicius, dün ilk antrenmanına çıkmıştı. Sarunas Jasikevicius yönetiminde ilk maçına ise Monaco karşısında çıkan sarı-lacivertli ekip, rakibini 86-74 mağlup etti.

Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle! Euroleague Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Euroleague 15'inci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Zalgiris'i ağırlıyor. Mücadele bu akşam 20.30'da oynanacak.

Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle! Euroleague Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Zalgiris maçı S Sport ekranlarında canlı olarak yayımlanacak.

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