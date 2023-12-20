Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle! Euroleague Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE JASIKEVICIUS DÖNEMİNE GALİBİYETLE BAŞLADI

Euroleague'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Monaco'yu 86-74 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 7 galibiyete ulaşırken; Monaco ise 6'ncı mağlubiyetini yaşadı.