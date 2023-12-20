Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle! Euroleague Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Euroleague 15'inci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, kendi evinde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek. 14 maçta 7 galibiyet 7 mağlubiyet alan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta koç değişikliğine gitti. Dimitris Itoudis yerine takımın başına Saras Jasikevicius getirildi. Maçı anlık takip etmek isteyen sporseverler, "Fenerbahçe Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Mücadele, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak. İşte, Fenerbahçe Zalgiris maçı canlı izle ekranı