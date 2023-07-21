Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:29

Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu gündemdeki yerini alıyor. Bu sene Fenerbahçe kombineleri 38 binden 25 bine düşerken, böylece daha fazla taraftar maça gelebilecek ve kara borsaya karşı önlem alınacak. Bu noktada Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ve satış tarihi gündemdeki yerini koruyor. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme turu ilk mücadele, 26 Temmuz 2023 tarihinde Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar