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Haberler Galeri Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:29

Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak sorusu gündemdeki yerini alıyor. Bu sene Fenerbahçe kombineleri 38 binden 25 bine düşerken, böylece daha fazla taraftar maça gelebilecek ve kara borsaya karşı önlem alınacak. Bu noktada Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ve satış tarihi gündemdeki yerini koruyor. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme turu ilk mücadele, 26 Temmuz 2023 tarihinde Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak. Peki, Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar

Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı sorusu yanıt arıyor. Bu yıl Fenerbahçe kombineleri 38 binden 25 bine indirdi. Böylece daha fazla taraftar maçlara gelebilme imkanına sahip oldu. İşte Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri satış tarihi

Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Sarı-Lacivertliler Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Zimbru ile eşleşirken, Beşiktaş ise Tirana ile karşı karşıya gelecek.

La Fiorita - Zimbru Chisinau eşleşmesinin ilk karşılaşması 1 – 1 bitmişti. Rövanş maçının galibi Zimbru, Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

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Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Zimbru ilk ayağı 26 Temmuz 21.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

Rövanş mücadeleleri 1 Ağustos saat 20.30'da Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

FENERBAHÇE KOMBİNE FİYATLARI 2023 – 2024

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yarın başlayacak yenileme sürecinin 2 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi. Genel satışların 7 Temmuz'da başlayıp 23 Temmuz'da biteceği açıklanırken, öncelik hakkına sahip olan yüksek divan kurulu üyeleri, kongre üyeleri ve temsilci üyeler için satışlar 6 Temmuz'da yapılacak.

Sarı-lacivertli kulübün belirlediği 2023-2024 sezonu kombine kart fiyatları şu şekilde:

Fenerbahçe Zimbru maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Zimbru bilet fiyatları ne kadar, nereden alınır?

Maraton alt

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok: 40 bin TL

Maraton üst

A-I Blok: 9 bin TL

B-H Blok: 10 bin 500 TL

C-G Blok: 12 bin TL

D-F Blok: 13 bin 500 TL

E Blok: 15 bin TL

Fenerium Alt

A-I Blok: 18 bin TL

B Blok: 22 bin TL

C-G Blok: 28 bin TL

D-F Blok: 34 bin TL

E Blok (VIP): 150 bin TL

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