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Haberler Galeri FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI CANLI İZLE | S Sport Plus canlı izle ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 26.07.2023 20:13 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 20:13

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI CANLI İZLE | S Sport Plus canlı izle ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın izle

Fenerbahçe Zimbru maçı canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı! UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler, sahadan galip ayrılarak rövanş maçına avantajlı bir skorla çıkmayı hedefliyor. Kanarya, rakibini elemesi halinde 3. ön eleme turunda Differdange (Lüksemburg)-Maribor (Slovenya) eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Fenerbahçe Zimbru maçı canlı izle'' şeklindeki araştırmalarına başladı. FB Zimbru maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek. İşte, S Sport Plus canlı izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı izle linki ve tüm detaylar.

Fenerbahçe Zimbru maçı CANLI İZLE | S Sport Plus canlı maç izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın izle

Fenerbahçe Zimbru maçı canlı izle ekranı araştırmaları karşılaşmaya kısa süre kala hız kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe ile Moldova ekibi Zimbru Chisinau bu akşam kozlarını paylaşacak. Edin Dzeko ve Dusan Tadic transferleriyle adından söz ettiren İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler, evinde sürpriz yaşamadan yoluna devam etmek istiyor. Zorlu mücadeleyi Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Nenad Minakovic yönetecek. Heyecan dolu karşılaşmayı S Sport Plus canlı yayın ekranı aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler ise ''Fenerbahçe Zimbru maçı canlı izle'' araştırmasına çıktı. İşte, S Sport Plus canlı izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın izle şifresiz kesintisiz…

Fenerbahçe Zimbru maçı CANLI İZLE | S Sport Plus canlı maç izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın izle

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Transferde çok önemli isimleri kadrosuna katan, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Ryan Kent hamleleriyle kupanın favorileri arasında gösterilen Fenerbahçe, sezonun açılışını yapıyor.

Sarı Lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün Moldova ekibi Zimbru Chisinau'yu ağırlıyor.

İşte Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;

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Fenerbahçe Zimbru maçı CANLI İZLE | S Sport Plus canlı maç izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın izle

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Zimbru maçı, 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü yani bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Zimbru maçı CANLI İZLE | S Sport Plus canlı maç izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın izle

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI HANGİ KANALDA?

Sırp hakem Nenad Minakovic'in yöneteceği Fenerbahçe Zimbru maçı, S Sport Plus ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Minakovic'in yardımcılıklarını Nemanja Petrovic ve Milos Miskeljin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Danilo Nikolic olacak.

Fenerbahçe Zimbru maçı CANLI İZLE | S Sport Plus canlı maç izle ekranı ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın izle

İŞTE FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Mert Hakan, Crespo, Szymanski, Kent, Tadic, Edin Dzek

ZİMBRU: Agachi, Gaiu, Stefan, Furtuna, Misaras, Macritchii, Dedechko, Djou, Raileanu, Alaribe, Samiev

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