FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI CANLI İZLE | S Sport Plus canlı izle ile UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın izle

FENERBAHÇE ZİMBRU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Transferde çok önemli isimleri kadrosuna katan, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Ryan Kent hamleleriyle kupanın favorileri arasında gösterilen Fenerbahçe, sezonun açılışını yapıyor.

Sarı Lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında bugün Moldova ekibi Zimbru Chisinau'yu ağırlıyor.

İşte Fenerbahçe Zimbru maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saat bilgileri şöyle;