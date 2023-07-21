Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Zimbru maçı hakkında araştırmalar devam ediyor. Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Fenerbahçe Moldova'nın Zimbru takımıyla eşleşti. La Fiorita - Zimbru Chisinau eşleşmesinde galip gelen Moldova ekibi, gelecek hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu noktada Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Konferans Ligi'nin en güçlü kadrolarından birini yaratan Fenerbahçe'nin Zimbru karşısında zorlanması beklenmiyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar