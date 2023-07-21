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Haberler Galeri Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:38 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:38

Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Zimbru maçı hakkında araştırmalar devam ediyor. Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Fenerbahçe Moldova'nın Zimbru takımıyla eşleşti. La Fiorita - Zimbru Chisinau eşleşmesinde galip gelen Moldova ekibi, gelecek hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu noktada Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları yanıt arıyor. Konferans Ligi'nin en güçlü kadrolarından birini yaratan Fenerbahçe'nin Zimbru karşısında zorlanması beklenmiyor. Peki, Fenerbahçe Zimbru hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar

Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini almış durumda. UEFA Konferans Ligi 2. Eleme turunda Fenerbahçe ile Zimbru eşleşti ve eşleşme gelecek hafta Kadıköy'de başlayacak.

Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 26 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak. 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.

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Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Sarı-Lacivertliler Konferans Ligi ikinci ön eleme turunda Zimbru ile eşleşirken, Beşiktaş ise Tirana ile karşı karşıya gelecek.

La Fiorita - Zimbru Chisinau eşleşmesinin ilk karşılaşması 1 – 1 bitmişti. Rövanş maçının galibi Zimbru, Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

FENERBAHÇE ZIMBRU MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Zimbru ilk ayağı 26 Temmuz 21.00'de Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak.

Rövanş mücadeleleri 1 Ağustos saat 20.30'da Zimbru Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ZIMBRU NERENİN TAKIMI?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan Fotbal Club Zimbru Chișinău, daha çok bilindiği ismiyle Zimbru Chișinău ya da basitçe Zimbru, Kişinev merkezli kurulan Moldova profesyonel futbol kulübüdür.

Takımın renkleri sarı yeşildir. 1947 yılında kurulmuştur. Maçlarını oynadıkları Zimbru Stadı kapasitesi 10 bin 500'dür.

1947 yılında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde kurulan Zimbru, 1956'da Çempionat SSSR Po Futbolu'na katıldı ve ligde en son küme düştüğü 1983 yılına kadar on bir sezon mücadele etti. 1991'de Moldova'nın bağımsızlığından sonra, takım ülkede büyük bir güç oldu, Ligin ilk beş şampiyonluğunu ve ilk dokuz şampiyonluğunun sekizini kazandı. Fakat o süreden beri hiç lig şampiyonluğu elde edemedi. Zimbru'nun müzesinde ayrıca altı Cupa Moldovei ve bir Supercupa Moldovei bulunmaktadır.

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