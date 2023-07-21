Fenerbahçe Zimbru maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu Fenerbahçe Zimbru maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

ZIMBRU NERENİN TAKIMI?

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alan Fotbal Club Zimbru Chișinău, daha çok bilindiği ismiyle Zimbru Chișinău ya da basitçe Zimbru, Kişinev merkezli kurulan Moldova profesyonel futbol kulübüdür.

Takımın renkleri sarı yeşildir. 1947 yılında kurulmuştur. Maçlarını oynadıkları Zimbru Stadı kapasitesi 10 bin 500'dür.

1947 yılında Moldova Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde kurulan Zimbru, 1956'da Çempionat SSSR Po Futbolu'na katıldı ve ligde en son küme düştüğü 1983 yılına kadar on bir sezon mücadele etti. 1991'de Moldova'nın bağımsızlığından sonra, takım ülkede büyük bir güç oldu, Ligin ilk beş şampiyonluğunu ve ilk dokuz şampiyonluğunun sekizini kazandı. Fakat o süreden beri hiç lig şampiyonluğu elde edemedi. Zimbru'nun müzesinde ayrıca altı Cupa Moldovei ve bir Supercupa Moldovei bulunmaktadır.