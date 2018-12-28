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  • Fenerbahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

'de 2018-2019 sezonu sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek.

Giriş Tarihi: 28.12.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 11:31
Fenerbahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

'de 2018-2019 sezonu sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Fenerbahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Sezon başında kiralanan veya transfer edilen futbolculardan beklenen verimi alamayan sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen futbolcular sezon sonunda kiralandıkları takımlara geri dönecek.

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Fenerbahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Öte yandan 'de 12 futbolcu da sözleşme yenilenmemesi halinde haziran ayı itibariyle serbest kalacaklar. İşte o isimler:

Fenerbahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

İslam Slimani (Kiralık)

Fenerbahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Andre Ayew (Kiralık)

Fenerbahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Yassine Benzia (Kiralık)

Fenerbahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Martin Skrtel

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