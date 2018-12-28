Fenerbahçe'de 14 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor

Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonu sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonu sonunda 14 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Sezon başında kiralanan veya transfer edilen futbolculardan beklenen verimi alamayan sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen futbolcular sezon sonunda kiralandıkları takımlara geri dönecek. Öte yandan Fenerbahçe'de 12 futbolcu da sözleşme yenilenmemesi halinde haziran ayı itibariyle serbest kalacaklar. İşte o isimler: İslam Slimani (Kiralık) Andre Ayew (Kiralık) Yassine Benzia (Kiralık) Martin Skrtel