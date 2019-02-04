Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'de 14 yolcu! Sezon sonu...

Ara döneminde kadrosunu güçlendiren , yeni sezon planlamasını da şimdiden yapmaya başladı. Sözleşmesi bitecek birçok oyuncu ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de özellikle yerli transfer politikası ve potansiyelli genç yabancı futbolcular üzerine çalışmalar yapılacak.

Teknik direktör , Dirar ve Aatıf'ı affetse de 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de birçok isim kadroda olmayacak ve Yanal yönetiminde yepyeni bir Fenerbahçe kadrosu ortaya çıkacak. İşte 2019 yılı içerisinde Fenerbahçe'ye veda etmesi beklenen isimler.

Kaynak: SPORX

Giriş Tarihi: 04.02.2019 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 12:01
Fenerbahçe'de 14 yolcu! Sezon sonu...

TOLGA CİĞERCİ
Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçtiğimiz sezonunda bedelsiz olarak saflarına katılan Tolga Ciğerci, yaşadığı ağır sakatlıktan dolayı herhangi bir karşılaşmada forma giyememişti.

Fenerbahçe'de 14 yolcu! Sezon sonu...

ALPER POTUK
2013-2014 sezonunda Eskişehirspor'dan 6.5 milyon Euro'ya edilen oyuncu bu sezon formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Sezon sonunda takımda olmayacak. Futbolcunun piyasa değeri ise 3.6 milyon Euro.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe'de 14 yolcu! Sezon sonu...

YASSINE BENZIA
Sezon başında Lille'den kiralanan yetenekli kanat oyuncusu sarı lacivertli formayla çıktığı 16 maçta sadece 2 asist yapma başarısı gösterdi. Futbolcunun piyasa değeri ise 4.5 milyon Euro.

Fenerbahçe'de 14 yolcu! Sezon sonu...

NABIL DIRAR
Geçen sezon 3.1 milyon Euro'ta Monaco'dan edilen oyuncu tarafından affedilse de 'nin önümüzdeki sezon planlaması arasında yer almıyor. Futbolcunun piyasa değeri ise 1.1 milyon Euro.

Fenerbahçe'de 14 yolcu! Sezon sonu...

MICHAEL FREY
Sezon başında Zürih'ten 2.3 milyon Euro'ya edilen forvet oyuncusu çalışma azmiyle dikkat çekiyor fakat gol yollarında yeteri kadar katkı yapamadığı için ve çıktığı 19 maçta sadece 5 gol attığından sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Futbolcunun piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.

Fenerbahçe'de 14 yolcu! Sezon sonu...

İSMAİL KÖYBAŞI
2016-2017 sezonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bittiğinde kadroya katılan İsmail Köybaşı bu sezon formasıyla çıktığı 10 maçta gol ya da asist katkısında bulunamadı. Futbolcunun piyasa değeri ise 1.3 milyon Euro.

Fenerbahçe'de 14 yolcu! Sezon sonu...

CARLOS KAMENI
Geçtiğimiz sezon Malaga ile sözleşmesi bitince kadroya katılan Kamerunlu kaleci bu sezon forma giyme şansı bulamadı. Futbolcunun piyasa değeri ise 180 bin Euro.

BİZE ULAŞIN