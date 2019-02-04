Fenerbahçe'de 14 yolcu! Sezon sonu...

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, yeni sezon planlamasını da şimdiden yapmaya başladı. Sözleşmesi bitecek birçok oyuncu ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de özellikle yerli transfer politikası ve potansiyelli genç yabancı futbolcular üzerine çalışmalar yapılacak.

Teknik direktör Ersun Yanal, Dirar ve Aatıf'ı affetse de 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de birçok isim kadroda olmayacak ve Yanal yönetiminde yepyeni bir Fenerbahçe kadrosu ortaya çıkacak. İşte 2019 yılı içerisinde Fenerbahçe'ye veda etmesi beklenen isimler.

Kaynak: SPORX