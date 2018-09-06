Fenerbahçe'de 7 isim yolcu!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlandı. İlk olarak takım kadrosunda düşünülmeyen isimler belirlendi. Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli, bu sezonki transfer planlaması ve çalışmalarının yanı sıra gelecek sezon için de şimdiden kolları sıvadı. Sarı-lacivertli takımda gerçek revizyon gelecek sezon yaşanacak. Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Fransız idareci, sözleşmesi bitecek oyuncuların tamamı ile yolları ayırma kararı aldı. Fransız direktör kafasındaki gerçek yapıyı sözleşmesi bitecek isimlerin ayrılmasıyla kurmaya başlayacak. İşte Sarı-lacivertli takımda gelecek sezon sözleşmesi bitecek ve yolların ayrılacağı 7 isim... Martin Skrtel Şener Özbayraklı