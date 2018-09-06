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'de 7 isim yolcu!

'de gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden başlandı. İlk olarak takım kadrosunda düşünülmeyen isimler belirlendi.

Giriş Tarihi: 06.09.2018 09:34 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 09:35
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'de 7 isim yolcu!
Fenerbahçe'de 7 isim yolcu!

'de Sportif Direktör Damien Comolli, bu sezonki transfer planlaması ve çalışmalarının yanı sıra gelecek sezon için de şimdiden kolları sıvadı.

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'de 7 isim yolcu!
Fenerbahçe'de 7 isim yolcu!

Sarı-lacivertli takımda gerçek revizyon gelecek sezon yaşanacak.

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'de 7 isim yolcu!
Fenerbahçe'de 7 isim yolcu!

Milliyet'ten Senad Ok'un haberine göre Fransız idareci, sözleşmesi bitecek oyuncuların tamamı ile yolları ayırma kararı aldı.

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'de 7 isim yolcu!
Fenerbahçe'de 7 isim yolcu!

Fransız direktör kafasındaki gerçek yapıyı sözleşmesi bitecek isimlerin ayrılmasıyla kurmaya başlayacak.

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'de 7 isim yolcu!
Fenerbahçe'de 7 isim yolcu!

İşte Sarı-lacivertli takımda gelecek sezon sözleşmesi bitecek ve yolların ayrılacağı 7 isim...

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'de 7 isim yolcu!
Fenerbahçe'de 7 isim yolcu!

Martin Skrtel

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'de 7 isim yolcu!
Fenerbahçe'de 7 isim yolcu!

Şener Özbayraklı

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