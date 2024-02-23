Fenerbahçe’de 8 oyuncuyla yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: O yıldızların bileti kesildi...

Kadrosunu Bonucci, Krunic, Çağlar Söyüncü ve Serdar Dursun ile güçlendiren sarı-lacivertli takımda bazı oyuncularla da yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE 8 OYUNCUYLA YOLLARINI AYIRMASI GEREKİYOR

Bu sezon ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi bu yaz en çok zorlayacak konuların başında yabancı oyuncu sayısı geliyor.