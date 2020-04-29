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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Altay Bayındır için karar verildi

'de için karar verildi

'de geride kalan 26 haftada topladığı 40 puanla 7. sırada bulunan , corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasına ilişkin çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli kulüp transfer listesini hazırlarken oyuncuları için gelen teklifleri de dinleyecek. Bu doğrultuda sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen 'ın takımdaki geleceğiyle ilgili karar alındı.

Giriş Tarihi: 29.04.2020 21:33 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 21:34
Fenerbahçe'de Altay Bayındır için karar verildi

'ye sezon başında transfer olan gösterdiği performansla bütün gözleri üzerine çevirdi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için karar verildi

Avrupa kulüplerinin yakın takibe aldığı genç file bekçisi transferin gözdesi konumunda bulunurken, yeni bir karar aldı.

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır için karar verildi

SHEFFIELD UNITED'IN HEDEFİNDE!
Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen İngitere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United'ın menajeri Chris Wilder, 'nin genç kalecisi 'ı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için karar verildi

YorkshireLive'ın haberine göre Sheffield United, kaleci Dean Henderson'ın durumundaki belirsizlik nedeniyle Fenerbahçe forması giyen 'ı listesine ekledi.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için karar verildi

Sheffield United'ın bir süredir Altay'ın gelişimini takip ettiği belirtilirken oyuncunun Fenerbahçe ile geçtiğimiz yaz imzaladığı 4 yıllık sözleşme nedeniyle transferin yüksek bir bonservis bedeliyle bitirilebileceği aktarıldı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır için karar verildi

'ı kadrosuna katmak isteyen sadace Sheffield United değil... Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax ve İspanyol devi Real Madrid'in de genç file bekçisini kadroya katmak istediği belirtildi.


Fenerbahçe'de Altay Bayındır için karar verildi

Onana'yı Chelsea'ye satması gündemde olan Ajax kulübünün transfer listesine 'ı aldığı öne sürüldü. Ajax'ın Onana'ya alternatif olarak 5 kaleci belirlediği ve bu isimlerin arasında Altay'ın da yer aldığı ifade edildi.

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