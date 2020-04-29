Fenerbahçe'de Altay Bayındır için karar verildi

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 40 puanla 7. sırada bulunan Fenerbahçe, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lige verilen arada gelecek sezonun kadro planlamasına ilişkin çalışmalarına hız verdi. Sarı lacivertli kulüp transfer listesini hazırlarken oyuncuları için gelen teklifleri de dinleyecek. Bu doğrultuda sezon başında MKE Ankaragücü'nden transfer edilen Altay Bayındır'ın takımdaki geleceğiyle ilgili karar alındı.
Giriş Tarihi: 29.04.2020
21:33
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
21:34
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